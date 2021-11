Bagnaia, altra scia a Valentino Rossi: “È il minimo che posso fare”

Bagnaia oggi a Valencia ha ottenuto il secondo tempo nelle qualifiche, aiutando anche Valentino Rossi sia in Q2 che in FP3.

Seconda posizione per Francesco Bagnaia nelle Qualifiche MotoGP a Valencia. Per pochi millesimi Jorge Martin è riuscito a soffiargli la pole position oggi.

Comunque si tratta di un altro ottimo piazzamento del pilota ufficiale Ducati, uno dei favoriti per la vittoria della gara. Dopo aver vinto a Portimao, Pecco punta a chiudere la stagione con un altro trionfo. Sarebbe il quarto del 2021, niente male per proiettarsi poi al test di Jerez e al 2022.

Bagnaia su Qualifiche e Valentino Rossi

Bagnaia al termine delle Qualifiche MotoGP a Valencia ha così parlato a Sky Sport: «Sono molto contento, a Valencia non sono mai andato forte. L’unica cosa che sta rimanendo uguale al passato è la caduta in curva 2, dovrò capire. Il grip di questa pista è diverso da quello delle altre, è come se le gomme non aggrappassero ed è una sensazione strana. Comunque abbiamo fatto una bella qualifica, essere in prima fila è sempre perfetto. Jorge si è meritato la pole position».

A Pecco viene anche chiesto del fatto di aver avuto alle sue spalle Valentino Rossi, che ne ha sfruttato la scia sia in FP3 che in Q2: «Ancora un po’ mi faccio tamponare… Non so cosa sia successo, ma immagino che sia entrato nel mio tunnel d’aria e quando ha frenato la moto ha accelerato. Succede spesso questo. Comunque è il minimo che posso fare per Vale. Se posso aiutarlo in qualche modo, mi piace farlo».

Successivamente si parla di gomme e fa intendere quale sarà la sua scelta in ottica gara: «Il consumo della gomma è altissimo a sinistra, bisogna stare attenti. Abbiamo provato a mettere una soft dietro, è andata molto bene e decisamente meglio della dura. Quando ha rimesso la media del mattino, sono migliorato. Credo che abbiamo le idee chiare. Penso che tutti utilizzeranno la dura davanti e la media dietro».

In Ducati c’è grande velocità in qualifica, ma durante la stagione non sempre in gara c’è stata la stessa competitività. Il pilota piemontese è fiducioso per il futuro: «Ultimamente abbiamo fatto un enorme passo avanti. Le qualifiche le abbiamo messe a posto intanto, questo è importante. In gara invece c’è la questione della gestione della gomma. In Ducati guidiamo tutti in modo un po’ diverso, però la sostanza è la stessa. Bisogna staccare forte e fare percorrenza. Ci stiamo lavorando. Nelle prove cerco di fare più giri possibile per capire i consumi e questo mi aiuta in gara».