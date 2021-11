Leclerc telefona a Perez: “Avevo le lacrime agli occhi”

Il padre di Perez rivela di una telefonata commossa ricevuta dal figlio da parte del ferrarista Leclerc. Ecco cosa gli ha detto.

Atterrato in Brasile dove nel weekend si disputerà il GP di Interlagos, quartultimo appuntamento stagionale, Charles Leclerc è stato accolto dal delirio. Ragazzine piangenti e gridanti non sono riuscite a trattenere i bollenti spiriti e non appena avvistato il loro idolo si sono fiondate addosso, toccandolo e imponendogli gli ormai consueti selfie. Lui dal canto suo non si è sottratto, al contrario ha accettato di buon grado, mostrandosi disponibile per ogni foto e autografo richiesti.

Charles un amore con i fan (io forse sarei scappata a vedere tutta quella gente) ma i ragazzi dietro… anche solo vederli tutti insieme mi emoziona (come successo dopo averli visti alla partenza) 🥺🙈

La rivelazione di Perez Sr.

Protagonista di un round messicano senza infamia e senza lode, anzi fin troppo falloso rispetto ai suoi standard, il monegasco si è però distinto in un atto d’amicizia non passato inosservato.

A raccontarlo è stato lo stesso padre di Checo, Antonio che all’Hermanos Rodriguez ha regalato una scena di tenerezza atipica. Complice la splendida cornice dello stadio, l’imprenditore si è potuto recare nella zona del podio assieme al resto della famiglia di Sergio, e lì si è congratulato con lui per il terzo posto appena conquistato. Una scena, questa, che ha colpito talmente tanto il ferrarista da fargli alzare il telefono.

“Lo ha chiamato e gli ha detto: “Mi ha dato tanta gioia vedere tuo papà festeggiare così. Mi sono venute le lacrime agli occhi. Non sai quanto vorrei che il mio mi vedesse””, ha confidato l’imprenditore condividendo il bel messaggio del 23enne, orfano dal 2017.

