MotoGP Valencia: programma e orari tv prove libere, qualifiche e gara

Dopo il Portogallo, a Valencia si corre l’ultimo atto della stagione 2021. E sarà anche l’ultimo appuntamento per Valentino Rossi nel Motomondiale

Non sarà un Gp come gli altri quello di Valencia, che si correrà dal 12 al 14 novembre. Non sarà solo il classico ultimo atto della stagione del Motomondiale, ma anche l’ultimo appuntamento per un pilota che ha fatto la storia di questo sport.

L’ultimo atto di Valentino Rossi

La stagione 2021 del Motomondiale si concluderà di fronte a spalti gremiti in ogni ordine di posto sul circuito di Valencia. Perché non c’è solo da omaggiare i piloti del Mondiale, ma anche per ringraziarne uno in particolare: Valentino Rossi.

Il Ricardo Tormo sarà aperto al 100% della capienza proprio per dire addio a una leggenda della MotoGP. La decisione è arrivata già diverse settimane fa, proprio per permettere ai tifosi di tutto il mondo di arrivare sul circuito e dare il giusto tributo al campione di Tavullia.

Sarà un ultimo atto emozionante per il Dottore, che ha già vissuto un succoso antipasto una settimana fa a Misano davanti al pubblico italiano. Ma c’è da scommettere che per questo suo ultimo vero show ci sarà da emozionarsi tutti. Lo faranno senz’altro anche gli altri protagonisti del Mondiale, a partire da quel Pecco Bagnaia, prodotto dell’Academy di Valentino Rossi, che vorrà chiudere il suo 2021 con il quarto successo stagionale e omaggiare così il suo mentore.

Lo vorrà fare anche il neo campione del mondo Fabio Quartararo, che vorrebbe essere l’erede di Rossi. Chissà se ci sarà a omaggiarlo anche Marc Marquez, la cui presenza è in dubbio dopo la commozione celebrale rimediata in allenamento e che gli ha fatto già saltare l’appuntamento in Portogallo.

Il programma del Gp di Valencia

Tutto il Gran Premio di Valencia sarà trasmesso sui canali di Sky Sport dedicati alla MotoGP, oltre che in streaming su Dazn, Sky Go e TV8.

Venerdì 12 novembre

10:55 – Prove libere 1

15:10 – Prove libere 2 Sabato 13 novembre

10:55 – Prove libere 3

14:30 – Prove libere 4

15:10 – Qualifiche Domenica 14 novembre

10:30 – Warm Up

14:00 – Gara

