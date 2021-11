Johann Zarco risorge: ad Algarve conquista un prestigioso premio

Johann Zarco chiude 5° il GP di Algarve e ottiene un premio prestigioso. Ma il prossimo step sarà lottare per il titolo mondiale.

Prima della pausa estiva sembrava uno dei pretendenti al titolo mondiale, poi c’è stato un calo. Johann Zarco si è classificato 5° nel GP di Algarve e ha così conquistato il titolo di primo pilota indipendente nel 2021. Con il team che si aggiudica il primato in classifica come team satellite. Il francese punterà a migliorare nelle prime fasi di gara dove perde ancora troppi secondi. “Questo è il punto debole e cerco davvero di correggerlo. Cerco di analizzare tutto e non ho un inizio peggiore rispetto all’inizio dell’anno, sono davvero gli altri che hanno fatto un enorme miglioramento, e io non ho ancora ottenuto quel miglioramento”.

Best Independent Rider 2021

Aveva il passo per lottare con i primi tre, ma il tempo perso nei primi due giri lo ha costretto alla quinta piazza finale. A Valencia l’ultima possibilità stagionale per provare a risalire sul podio. Intanto lascia il Portogallo con un obiettivo raggiunto: è il miglior pilota di un team satellite. “E’ comunque una conferma di costanza e buone capacità, perché è la terza volta che raccolgo questo titolo. Ed è meglio di niente! Diciamo che ero ossessionato dal titolo: l’ho sognato e ci ero così vicino che Independent Rider non ha quasi alcun significato quando gioco per un titolo mondiale. Ma alla fine colleziono ancora i piccoli premi prestigiosi”.

Dopo una metà di campionato sottotono, ha collezionato due quinti posti che sembrano fare intravedere la luce in fondo al tunnel. “E’ chiaro che c’è stata una fase ultra difficile, difficile e lunga da spiegare, quindi ora non è il momento. Ma è bello essere in grado di mettere le cose in chiaro – ha concluso Johann Zarco – e ritrovare la mia performance”.