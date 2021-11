Ducati vince il titolo costruttori MotoGP: a Valencia un altro obiettivo

Ducati si è presa il titolo mondiale costruttori MotoGP 2021, dopo averlo fatto anche nel 2020. E per Valencia c’è un altro obiettivo.

Quella di oggi è stata una bella giornata per Ducati. Infatti, a Portimao c’è stata la vittoria della gara da parte di Francesco Bagnaia e la casa di Borgo Panigale si è aggiudicata il titolo mondiale costruttori MotoGP 2021.

Ducati, dopo il trionfo del 2020, ha avuto successo come fabbrica costruttrice anche in questa stagione. Non a caso ha tre propri piloti (Bagnaia, Miller e Zarco) nelle prime cinque posizioni della classifica generale. Lecito attendersi che nel 2022 ci possa essere un assalto a quella corona iridata piloti che manca dal 2007, quando fu Casey Stoner a trionfare.

MotoGP, Ducati vuole anche il Mondiale team

Il campionato MotoGP 2021 non è finito e Ducati ha ancora un obiettivo da raggiungere nell’ultima gara di Valencia, in programma nel prossimo weekend. C’è in ballo il titolo mondiale squadre. Il team ufficiale ducatista è in testa alla classifica con 392 punti, precede quello Monster Energy Yamaha a quota 364.

In Ducati sono vicini a conquistare anche questo traguardo, che rappresenta un’altra buona soddisfazione. I titoli costruttori e squadre sono premi di consolazione, però. Il Mondiale piloti è già andato a Fabio Quartararo e la casa di Borgo Panigale nel 2022 tenterà di aggiudicarselo. Bagnaia è maturato tanto e ci riproverà.

Anche Miller vorrà essere della partita l’anno prossimo, intanto pensa a Valencia: «Sono contento di aver preso 16 punti oggi. Sono felice per il team. Abbiamo vinto il titolo costruttori, ora il nostro obiettivo a Valencia è vincere il Mondiale per squadre. Amo Valencia e aspetto con impazienza il gran premio. Voglio concludere bene la stagione».