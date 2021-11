Grosjean di nuovo operato: per lui un trapianto di pelle

Non sono finite le operazioni chirurgiche per Grosjean. Il ginevrino si è dovuto sottoporre ad un trapianto di pelle.

Il 29 di questo mese sarà passato un anno dallo spaventoso rogo di Sakhir da cui Romain Grosjean era uscito miracolosamente illeso. Le fiamme, la monoposto divisa a metà, il silenzio prolungato, prima del grande sospiro di sollievo sono nella mente di tutti quasi si trattasse di un fatto appena accaduto. Ed invece, da allora, di acqua sotto i ponti ne è passata parecchia, su tutte il suo trasferimento in America dove sta disputando con onore il campionato IndyCar.

Come sappiamo, pur essendo scampato al nemico primario dei piloti dell’epoca d’oro della F1, il ginevrino ha dovuto affrontare diverse operazioni chirurgiche di ricostruzione delle mani, l’ultima delle quali proprio nelle ultime ore.

Come lui stesso ha raccontato via piattaforme sociali, è stato costretto ad un nuovo intervento per migliorarne l’estetica tramite un trapianto di pelle. “Finalmente ho riavuto indietro la mia mano di Topolino”, ha giocato con ironia sull’arto ancora bendato come nei momenti appena successivi all’evento, quelli in cui la gioia per essere ancora vivo aveva superato il dolore fisico e il dispiacere per aver concluso male il proprio percorso nel Circus.

Di recente impegnato in una sessione di test sul circuito di Indianapolis con i colori dell’Andretti Autosport, team che lo schiererà nel 2022, e fresco di pubblicazione di un’autobiografia ( “La mort en face“) scritta assieme alla moglie giornalista Marion Jolles, il 35enne adesso si godrà qualche giorno di riposo per ristabilirsi e poter tornare al volante.

La scorsa settimana, nel corso di un’intervista, parlando della mano sinistra appena rimessa in forma aveva spiegato di avere già una funzionalità del 95% con soltanto alcuni limiti non particolarmente preoccupanti per la vita quotidiana. Nessuna problematica, invece, per la destra, già al 100%.

Chiara Rainis