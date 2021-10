Aprilia Tuareg 660: Noale lancia la sfida a Yamaha e KTM

Aprilia Tuareg 660 è la nuova Adventure della Casa di Noale che debutta sul mercato italiano. Ecco tutte le caratteristiche.

Da oggi il segmento trial potrà vantare un’altra punta di diamante: arriva sul mercato italiano la nuova Aprilia Tuareg 660, una delle moto Adventure più attese dell’anno. Un modello dal carattere agguerrito che arriva a competere con rivali carismatici come la Yamaha Ténéré 700 o la KTM 890 Adventure. Per tenersi al passo con i tempi, l’azienda di Noale ha dotato la sua moto delle ultime tecnologie con un design molto personale e soluzioni tecniche secondo le aspettative.

Esteticamente il set ha linee molto pulite e semplici, esaltate da una sella lunga e stretta e da un manubrio rialzato che si conclude con un avantreno molto aggressivo con fari Full Led. Un design che ricorda inevitabilmente le moto Dakar. Sarà spinta da un motore bicilindrico parallelo da 659 cc già utilizzato dalle Aprilia RS e Tuono, ma rielaborato per avere più potenza nei bassi e medi regimi. Una soluzione che ha ridotto la sua potenza da 100 a 80 CV ma ha portato ad un aumento della coppia a 70 Nm.

Ciclistica, tecnologie e prezzo

Per quanto concerne la ciclistica abbiamo un telaio tubolare in acciaio accoppiato a supporti in alluminio che collegano il motore in sei punti, soluzione che è riuscita ad abbassare il baricentro della moto, rendendola molto più agile grazie ad un peso contenuto pari a 187 kg a secco. Studiate anche le sospensioni della Aprilia Tuareg 660: all’anteriore monta una forcella rovesciata mentre al posteriore utilizza un monoammortizzatore con leveraggio progressivo, in grado di garantire trazione in ogni situazione.

La parte tecnologica comprende il noto sistema APRC, cruise control, mappa motore e freno motore. A disposizione del pilota quattro modalità di guida, due delle quali personalizzabili, ABS commutabile e uno schermo TFT da cinque pollici. Ricco anche il catalogo di accessori, mentre la gamma colori elenca la variante Acid Gold e Martian Red ad un prezzo di listino di 11990 euro.