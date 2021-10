Nakagami sotto pressione, il boss: “Deve lavorare su se stesso”

Taka Nakagami 15° dopo la gara di San Marino. Il boss Lucio Cecchinello esorta a lavorare su se stesso per compiere un ulteriore step.

15° in classifica generale con un bottino di 71 punti, medesimo piazzamento a Misano-2 per Takaaki Nakagami che non ha avuto un weekend facile a Misano. Al contrario dei colleghi del team factory che hanno concluso il Gran Premio adriatico con una doppietta. L’altra Honda RC-V di Alex Marquez si è ritirata prima del traguardo. Il pilota giapponese ha collezionato appena quattro top-10 in questa stagione, non riuscendo mai a impensierire il gruppo di vertice se non in casi isolati.

Ben più veloce sul giro secco, manca ancora qualcosa sul passo gara. “Purtroppo ho avuto qualche problema con il feeling al posteriore prima dell’inizio della gara e sapevo che sarebbe stata difficile”, ha spiegato Taka Nakagami dopo il round a San Marino. “Sono partito bene, ma come ho detto ho avuto una brutta sensazione e non si sa bene la causa. Indagheremo e speriamo di scoprire cosa è successo”. L’alfiere nipponico del team LCR Honda ha riportato una caduta al nono giro, ma ha rialzato la moto e si è rimesso caparbiamente alla guida per strappare la zona punti, complici anche le varie cadute nel gruppo davanti. “Non è stata la giornata migliore per me, ma non ci resta che guardare avanti alle prossime gare”.

Il prossimo anno Nakagami correrà la sua quinta stagione in classe regina con la Honda e bisogna ammettere che la nazionalità gioca un ruolo fondamentale. Ma il boss del team satellite Lucio Cecchinello sprona il suo cavallo di razza a compiere uno step personale. “Deve lavorare sulla sua capacità di gestire la pressione. A volte siamo stati vicini a un ottimo risultato, ad esempio a Jerez o ad Austin. Ma tutti ricordiamo Aragon l’anno scorso quando era partito dalla pole position e si è ritirato. Deve quindi lavorare soprattutto su se stesso per resistere a questa pressione”.