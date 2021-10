Max Verstappen ha rischiato grosso: “Non sapevo se avrebbe funzionato”

Grazie a una tattica al limite, Max Verstappen è uscito vincitore ad Austin. E ha provato a raccontarla ai media subito dopo la gara

Un successo importante, forse chiave per il Mondiale 2021 quello ottenuto ad Austin da Max Verstappen. Ora il margine su Lewis Hamilton è di 12 punti ma forse lo è di più quello mentale dopo la vittoria di ieri.

Verstappen, la strategia è giusta

Un successo che è stato non solo di forza ma di strategia. Come ha poi spiegato lo stesso pilota: “Abbiamo perso una posizione in partenza, quindi dovevamo provare a fare qualcosa di diverso“, ha affermato l’olandese spiegando la sua tattica di gara. “Però su questa pista c’è tanto degrado. Siamo stati aggressivi, e non ero sicuro che avrebbe funzionato. Devo comunque dire che gli ultimi giri sono stati divertenti. Sono molto felice di aver tenuto duro”.

E in effetti la sua tattica inizialmente aveva lasciato perplessi. Rientrare prima in entrambi i pit stop sembrava aver dato un vantaggio ad Hamilton, ma alla fine Verstappen è stato bravissimo a conservare le gomme e spingere nel momento più delicato, quello finale, quando Hamilton aveva cominciato il suo assalto verso la prima posizione.

Un grazie anche a Mick Schumacher

Grande tifo degli americani per Max. E il pilota Red Bull ha voluto sottolinearlo a fine gara: “I fan sono stati incredibili ed è straordinario essere qui. Vedere così tante persone sulla pista è ancora più bello. Speriamo di poter venire qui ancora per molti anni”.

Poi sui social, Verstappen ha ringraziato la Red Bull e la Honda sottolineando che il successo in Texas è una vittoria di squadra. Ma non solo. Ha anche aggiunto Mick Schumacher nella lista dei ringraziamenti a fine gara. Il pilota della Haas è stato sì un intralcio nel corso dell’ultimo giro permettendo a Lewis Hamilton di avvicinarsi, ma ha anche offerto il DRS a Max sul rettilineo di partenza che gli ha permesso di non dare definitivamente alcuna chance al rivale di tentare un attacco proprio prima delle ultime curve.

