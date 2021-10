Raikkonen verso una pensione d’oro nella villa da 20 milioni di euro

Raikkonen si appresta a chiudere la sua lunghissima carriera in F1. Dal 2022 sarà in pensione nella sua villa di lusso in Svizzera.

Kimi Raikkonen ha messo subito le cose in chiaro. Quando appenderà il casco al chiodo sarà in maniera definitiva, senza ripensamenti di qualsiasi sorta. Come noto il momento fatidico avverrà quest’anno, al termine del GP di Abu Dhabi del prossimo dicembre. In quel frangente Iceman chiuderà il suo percorso automobilistico per iniziare quello di semplice pensionato, o meglio di padre e marito.

Come lui stesso ha tenuto a sottolineare i suoi cari non dovranno più vivere in base ai suoi viaggi e ai suoi programmi, ma finalmente potranno dettare loro il ritmo della sua vita.

Alla scoperta della lussuosa villa svizzera

Niente più corse, niente più impegni prolungati fuori dalla sua dimora e molto più tempo da dedicare ai figli Robin e Rianna Milana, spesso immortalati con lui dalla dolce metà Minttu Virtanen, ex hostess per la tv finlandese MTV3 e poi semplicemente casalinga.

Stando a quanto riportato dal quotidiano britannico The Sun, la sua “umile” casa nei pressi di Zurigo, circondata dalle montagne e da un paesaggio bucolico, supererebbe il valore di 20 milioni di euro.

Acquistata nel 2009 per 17 milioni di sterline quando ancora condivideva la vita con la bellissima modella e amazzone Jenni Dahlman, l’abitazione si distingue per le ampie vetrate a prova di proiettile.

Per carattere riservato e poco incline alla vita modana tra vip, il finnico ha scelto, un po’ come Vettel, di vivere lontano dai riflettori di Montecarlo, tutt’ora meta più ambita dai piloti del Circus. “Non saprei cosa fare lì”, aveva detto del Principato, agglomerato di abitazioni e non certo il luogo ideale per chi ama lo sport all’aria aperta e la tranquillità come il campione 2007 che, a quanto pare vanta una fortuna pari a circa 178 milioni di euro.