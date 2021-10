Valentino Rossi spiazza tutti: “Io in paranoia? Vi dico la verità”

Torna a parlare Valentino Rossi di quella che sarà per lui la sua ultima gara in MotoGP a Valencia. Dichiarazioni scioccanti.

Valentino Rossi in questo weekend correrà per la sua ultima volta in carriera in Italia. Un’esperienza sicuramente dalle forte emozioni. Misano, infatti, è sempre stato il suo vero GP di casa visto che il circuito si trova a soli pochi chilometri da casa sua a Tavullia. Naturalmente non c’è da aspettarsi una gara da vertice da parte del Dottore, ma mai dire mai con lui.

In tanti, infatti, sperano che anche questa volta riesca magari a cavare qualcosa dal cilindro. Un ultimo guizzo, fosse anche solo per chiudere con un piazzamento dignitoso, in una stagione che lo ha visto sinora arrancare maledettamente.

Valentino Rossi: “Che sfida tra Pecco e Fabio”

Durante la consueta conferenza stampa del giovedì Valentino Rossi ha così commentato questo weekend: “Questa è una situazione un po’ strana perché è la seconda volta che vengo qui a Misano. Sicuramente sarà una grande occasione per salutare tutti i fan italiani. Sono contentissimo di poter girare nel mio circuito di casa. Penso che potremo fare una buona prestazione e spero che domenica sia asciutto. La mia è una lunga storia e non posso fare altro che ringraziare tutti. Ho avuto ed ho un sostegno ovunque vada da parte dei fan. Io do sempre il massimo e ci siamo sempre divertiti insieme”.

Il Dottore ha poi proseguito parlando anche di una recente intervista di cui si era parlato tanto in settimana: “Vedremo cosa succederà domenica, ma dopo Misano ci saranno ancora altre due gare. In ogni caso è stato bellissimo. Per quanto riguarda l’intervista dove io dicevo che avevo l’ansia per l’ultima gara, hanno preso quella frase fuori dal contesto. A Valencia penso che sarà più emozionante perché sarà l’ultima volta di tutto, di certo non ho cambiato idea. Quella tra Pecco e Fabio penso che sia una bella sfida. Sarebbe stato più divertente però se fossero più vicini”.

Infine Valentino Rossi ha concluso facendo alcune riflessioni personali sulla gara di domenica: “La cosa difficile è restare concentrato al massimo senza pensare che è l’ultima gara di Misano. Bisogna cercare di essere competitivi. Tenere la concentrazione è difficile per tutti, anche per un pilota che non deve ritirarsi come me, quindi siamo nella stessa situazione. Casey ha dimostrato il suo talento naturale sin dall’inizio. Penso che sia uno dei più veloci di sempre della MotoGP. Io penso che Davide Brivio sia il miglior team manager. Non so se tornerà qui o resterà in F1“.