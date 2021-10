Sondaggio F1: chi è il più popolare e chi è amato dalle donne

Alla vigilia del GP di Austin è stata resa nota una speciale classifica sui piloti di F1 più amati dal pubblico. Hamilton non è in testa.

Hanno interpellato 167.000 fan di 187 Paesi differenti e per il 14,4% il pilota più popolare del momento è Max Verstappen. A dircelo è il Global Survey, un sondaggio che è andato ad indagare proprio l’indice di gradimento dell’attuale schieramento del Circus. In realtà che fosse l’olandese della Red Bull il più amato non stupisce. Dal suo approdo in F1, sarà forse per il suo stile aggressivo, si è verificato anche un aumento delle presenze dei tifosi in circuito e le tribune tutte arancioni sono ormai patrimonio comune e riconosciuto. Se poi si pensa che è dal 2014 al giorno d’oggi è stato l’unico vero antagonista non Mercedes di Hamilton, l’esito dell’indagine sorprende ancora di meno.

La cosa interessante però è chi ha votato maggiormente per il #33, ovvero Stati Uniti e Giappone, a conferma del suo appeal al di fuori dei confini europei. Per quanto concerne l’età, sarà perché appunto per certi versi ricorda i driver temerari di un tempo, il pubblico che più lo apprezza è quello con età compresa tra 35 e 54 anni.

Al secondo posto abbiamo invece Lando Norris che ha preso il 13,7% di preferenze. L’inglese della McLaren ha riscosso un plebiscito tra le ragazze e a quanto pare sta convincendo soprattutto gli under 24, forse per quel suo essere spensierato e attento ai social network.

Solamente terzo con il 12,5% dei voti il sette volte iridato Lewis Hamilton.

Va detto che il seguito riscosso dal #4 ha trascinato anche la scuderia di Woking, attualmente l’equipe della classe regina più in voga. Male la Ferrari, sul terzo gradino del podio.

Classifica piloti più amati del 2021:

Max Verstappen – 14.4%

Lando Norris – 13.7%

Lewis Hamilton – 12.5%

Daniel Ricciardo – 10.2%

Sebastian Vettel – 9%

Charles Leclerc – 7.4%

Fernando Alonso – 7.3%

Kimi Raikkonen – 5.4%

George Russell – 4%

Pierre Gasly – 2.9%

Classifica team:

McLaren 29.5%

Red Bull 19.7%

Ferrari 17.9%

Mercedes 11.9%

Alpine 3.1%

Chiara Rainis