Quartararo campione MotoGP a Misano se: tutte le combinazioni

Quartararo campione MotoGP 2021 già a Misano 2? È possibile. Ci sono combinazioni di risultati che lo consentono. Bagnaia proverà a evitarlo.

In questo fine settimana torna la MotoGP e nel secondo appuntamento stagionale a Misano c’è la possibilità che Fabio Quartararo si laurei campione del mondo 2021. Il suo vantaggio su Francesco Bagnaia in classifica è di 52 punti a tre gran premi dalla fine del campionato.

Il pilota del team Monster Energy Yamaha può archiviare la pratica già nel weekend sul circuito intitolato a Marco Simoncelli. Ma non dovrà farsi prendere dalla pressione, ha più match ball da sfruttare e non deve rischiare eccessivamente. Pecco con la Ducati non ha nulla da perdere e andrà all’attacco, sperando di ripetere la vittoria già ottenuta a Misano 1.

Quartararo può vincere il titolo MotoGP a Misano

Ci sono diverse combinazioni di risultati che possono permettere a Quartararo di conquistare il titolo MotoGP nel Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna. Il pilota Yamaha può diventare campione se:

se arriva davanti a Bagnaia;

se giunge 5° e Pecco fa al massimo 4°;

se arriva 6° e Bagnaia fa al massimo 5°;

se fa 7° o peggio, ma Pecco non gli arriva davanti di tre posizioni;

se non fa punti e Bagnaia è 14° o peggio.

Sicuramente stando davanti al rivale della Ducati diventa campione iridato MotoGP 2021 già a Misano. Il francese spesso ha detto di non pensare troppo alla classifica, ma in questo weekend forse qualche calcolo lo farà. Ha un vantaggio tale che gli consente di gestire senza forzare eccessivamente. Ovvio che questa situazione non debba indurlo a troppo rilassamento.