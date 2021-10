Superbike, Chaz Davies torna a correre in Argentina

Il team Go Eleven Ducati annuncia che Chaz Davies sarà di nuovo in pista nell’evento Superbike in Argentina. Ma dovrà passare la visita medica giovedì.

Dopo aver saltato i round Superbike a Jerez e Portimao, adesso Chaz Davies è pronto a tornare. Infatti, in Argentina sarà regolarmente in sella alla sua Ducati Panigale V4 R.

Il team Go Eleven ha annunciato il suo rientro per il weekend a San Juan. Il pilota gallese, che si era fratturato due costole a Montmelò, sta meglio fisicamente e non vede l’ora di tornare a gareggiare. Ovviamente nella giornata di giovedì dovrà superare la consueta visita medica e i dottori lo dovranno dichiarare idoneo (fit) per correre.

Davies è al termine della sua carriera nel Mondiale SBK, in Argentina e Indonesia disputerà le sue ultime gare nel campionato. Settimane addietro ha annunciato il suo ritiro e non è ancora chiaro cosa farà in futuro. Sicuramente la stagione 2021 è stata molto dura per lui e staccare un po’ la spina gli farà bene.

Essere scaricato da Ducati gli aveva fatto male, anche se la casa di Borgo Panigale si è impegnata a mantenerlo in famiglia spostandolo nel team Go Eleven. L’inizio di campionato Superbike 2021 non era stato negativo, però poi a Misano c’è stato un infortunio a una spalla e ciò lo ha condizionato successivamente. Poi il nuovo infortunio a Montmelò e la conferenza stampa a Jerez in cui ha annunciato la decisione di ritirarsi.

Davies, compatibilmente con le sue condizioni fisiche, cercherà di dare il massimo per chiudere al meglio la sua esperienza nel Mondiale SBK, dove ora occupa il settimo posto assoluto per numero di vittorie in gara, sono 32 in totale. È a -1 da Troy Corser e a -2 da Tom Sykes.