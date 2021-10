Buone notizie per Valentino Rossi: ci saranno ancora più tifosi a salutarlo

Valentino Rossi e i suoi fan possono celebrare a dovere: ancora più partecipanti alla grande festa in suo onore a Misano Adriatico

Si preannuncia un weekend di grande festa da non perdere, naturalmente tutto in onore di Valentino Rossi. Il Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna (questa la denominazione ufficiale del secondo appuntamento stagionale previsto nel calendario del Mondiale di MotoGP sul circuito di Misano Adriatico) segnerà infatti l’ultima uscita ufficiale della carriera del Dottore in Italia, di fronte al suo pubblico.

E il suo pubblico, in effetti, non si è fatto trovare impreparato a questo momento storico, rispondendo presente alla chiamata. Con un aiuto non da poco che è arrivato anche da parte del governo Draghi, grazie al decreto legge sulle riaperture che è stato varato proprio nei giorni scorsi dal Consiglio dei ministri.

Più spettatori in tribuna per Valentino Rossi a Misano

Una bella notizia per il fenomeno di Tavullia e per tutti i suoi appassionati: a partire da lunedì 11 ottobre, infatti, la capienza sulle tribune dell’autodromo intitolato a Marco Simoncelli, come per tutti gli impianti sportivi all’aperto, potrà infatti essere aumentata al 75% per tutti gli spettatori muniti di green pass.

Ciò significa che nel fine settimana del 24 ottobre il circuito della Riviera romagnola potrà ospitare ben 35 mila tifosi al giorno, diecimila in più di quelli che hanno già affollato i suoi spalti lo scorso 19 settembre, in occasione della prima tappa del Motomondiale su questa pista, facendo registrare il tutto esaurito.

Ancora più fan presenti, dunque, per salutare in grande stile il loro beniamino al suo passo d’addio. I nuovi biglietti, disponibili su diverse tribune come quelle coperte Centrale, A, B e C, saranno immediatamente messi in vendita sui canali ufficiali. Bisogna affrettarsi, per non perdere l’occasione di poter dire “Io c’ero” ad un evento che entrerà nella storia delle due ruote e del nove volte campione del mondo.

