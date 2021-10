Retromarcia Sainz, si rimangia le frecciate a Barrichello: “È un amico”

Carlos Sainz precisa le dichiarazioni su Rubens Barrichello molto discusse negli ultimi giorni: “Siamo buoni amici e ho rispetto per lui”

“Io come Barrichello? Chiaramente no, un giorno voglio diventare campione del mondo”. Carlos Sainz si è ritrovato accostato a Rubens Barrichello in più occasioni, per il suo ruolo di seconda guida designata di Charles Leclerc (lo stesso che Rubinho ricopriva ai tempi di Michael Schumacher).

Ma queste parole che aveva rilasciato ai microfoni dei giornalisti nei giorni scorsi avevano scatenato commenti di vari tipi. Tanto da lasciare amareggiato lo spagnolo a seguito delle storie lette sui giornali e delle reazioni della stampa specializzata alle sue dichiarazioni.

Così il ferrarista si è trovato costretto a precisare: “Quando ho visto i titoli dei giornali, sono rimasto molto deluso. La domanda che mi è stata posta era come avrei deciso, se avessi potuto scegliere tra Barrichello e Schumacher. Quindi volevo dire che avrei preferito i sette titoli mondiali, il che ha molto senso per me“.

Sainz: “Sono rimasto deluso quando ho letto storie del genere”

Il madrileno ha quindi spiegato meglio il suo punto di vista su Barrichello, che approdò alla Ferrari dal 2000 al 2005 prendendo il posto di Eddie Irvine: “Ora i brasiliani mi stanno criticando perché avrei minimizzato ciò che Rubens ha ottenuto nella sua carriera. Ma io non sono in grado di criticarlo affatto. Lui ha vinto molte gare e io nessuna. Siamo buoni amici e ho molto rispetto per lui. Quindi puoi immaginare quanto io sia rimasto deluso per aver letto storie del genere“.

Sainz ha anche aggiunto che d’ora in poi applicherà anche una nuova regola su come tratta i media: “In linea di principio, non faccio alcuna dichiarazione sui colleghi piloti, men che meno sui piloti Ferrari che hanno vinto Gran Premi e campionati del mondo per la Ferrari. Mi rendo conto che non tutti funzionano così, ma questo episodio dimostra ancora una volta che non appena una pubblicazione prende da un’altra pubblicazione che ha preso da un’altra pubblicazione, alla fine, rimane solo un titolo“.

