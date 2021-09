Valentino Rossi rende omaggio a Tony Cairoli: “Così simile a me”

Valentino Rossi rende omaggio a Tony Cairoli dal paddock di Austin. Due leggende che hanno conquistato nove titoli mondiali a testa.

Nel giovedì di conferenza stampa ad Austin Valentino Rossi ha reso omaggio all’amico e connazionale Tony Cairoli, autore di una storica impresa a Mantova nei giorni scorsi, dove insieme ad Alessandro Lupino e Mattia Guadagnini ha vinto il Motocross delle Nazioni, regalando un grande onore al tricolore italiano. Entrambe le icone delle due ruote hanno vinto ben nove titoli nelle rispettive carriere e il fuoriclasse della MXGP può ancora inseguire il sogno della decima corona iridata, inseguendo a -45 punti la leadership.

Per Valentino Rossi la stagione 2021 non ha regalato molte emozioni, con due sole top 10 in questo campionato sempre in salita. Tanto da preferire di rassegnare le dimissioni piuttosto che correre un altro anno a certi livelli. “Le nostre carriere sono state simili, ha fatto la differenza per molto tempo in una disciplina che è uno sport molto duro”, ha spiegato il Dottore circa il suo connazionale. “A volte ha dominato l’intera stagione. È stato un grande piacere seguire la sua carriera. Lo conosco personalmente ed è un peccato che abbia smesso, credevo che continuasse”.

Del resto Valentino Rossi non era il solo a credere che Tony Cairoli decidesse di continuare, invece due settimane fa ha dato l’annuncio che si è rivelata una doccia fredda per i suoi tanti fan. “Soprattutto in questa stagione è molto veloce. Penso che possa dare ancora molto al motocross, allo sport e ai tifosi. Anche se il motocross è una disciplina molto dura e corre da 18 anni ormai. Ma sono sicuramente al suo fianco e gli auguro il meglio per tutto ciò che vuole fare nella sua vita”.