F1 GP Russia, Gara: risultati e classifica finale

Si è chiuso il weekend di Sochi con una gara stravolta nel finale dalla forte pioggia. La Ferrari torna sul podio.

Con la minaccia di pioggia e tre big come Leclerc, Verstappen e Bottas arretrati sulla griglia per sostituzioni riguardanti la power unit ha preso il via il GP di Russia.

Semafori spenti! Ottimo spunto di Carlos Sainz che mantiene la promessa di sabato e sfruttando la scia di Norris gli soffia la prima posizione. Russell ancora terzo, poi l’Aston Martin di Stroll, la McLaren di Ricciardo e la Mercedes di Hamilton.

Al giro 2 Leclerc è già 12°. Bottas 14° e Verstappen 15ç.

Al giro 4 1’41″668 per Carlos che continua a spingere in testa.

Al giro 7 Verstappen supera Bottas ed è 14°. Ora il pilota Red Bull si mette alla caccia di Gasly.

al giro 10 Charles cerca di attaccare Vettel, ma perde posizioni. Ne approfitta Mad Max che è 12°.

Al giro 11 bagarre tra Sainz e Norris. Il ferrarista si difende.

Al giro 13 Stroll tenta l’undercut su Russell e rientra per montare le hard. Norris passa Sainz di motore.

Alla tornata 14 pit stop di Russell che a causa però rientra alle spalle dell’Aston Martin. Verstappen infila Vettel.

Al giro 15 Sainz monta le dure, ma la sosta è lenta.

Al giro 16 si avvicina il duello Verstappen – Leclerc per la sesta piazza. Finora bella gara di Alonso che è 5°.

1’40″272 per Max che scappa dalla Ferrari.

Al giro 22 Perez è sugli scarichi di Ham.

Alla tornata 23 sosta lunga per Ricciardo. Norris al momento precede Hamilton e Perez, poi Alonso, Verstappen e Leclerc.

Al giro 27 pit stop per Hamilton e Verstappen, il primo mette le hard, il secondo le medie. L’inglese rientra 9°, 12° l’olandese.

Verstappen supera Russell.

Al giro 29 cambio gomme pure per Norris.

Perez comanda su Alonso e Leclerc, poi Norris, Hamilton e Gasly. Settimo Sainz. Decimo Verstappen.

Al giro 32 Verstappen “mangia” Stroll.

Al giro 34 ritiro per Mick Schumacher.

Alla tornata 36 pit stop di Leclerc. Il monegasco è 13°.

Al giro 39 Alonso supera Verstappen ed è 6°. Norris intanto comanda su Hamilton e Sainz.

A 10 tornate dal termine il rischio pioggia si intensifica ed Hamilton è sempre più vicino a Norris.

Al giro 46 bel duello tra Ricciardo e Perez, con il messicano che ha la meglio ed è 4°.

Al giro 48 comincia a piove forte. Ham richiamato al box. Sainz scivola alle spalle di Alonso.

Stroll spinge a muro Vettel.

Norris non vuole fermarsi, Ham passa alle intermedie.

Contatto tra Stroll e Gasly.

Lando non riesce a stare in pista e rientra al box.

Bandiera a scacchi!! Vittoria numero 100 per Lewis Hamilton che chiude davanti a Max Verstappen e Carlos Sainz. Settimo il mattatore di giornata Norris, poi Raikkonen con l’Alfa Romeo. Solo 15° Leclerc.