L’ex capotecnico di Vinales svela la verità: “Che cosa non ha funzionato”

Esteban Garcia entra a far parte del team KTM Tech3. Ma non dimenticherà mai il grande rapporto con Maverick Vinales.

Esteban García ritorna nel paddock della MotoGP dopo aver lasciato il box Yamaha nelle vesti di capotecnico di Maverick Vinales. Entra a far parte del team KTM Tech3 dove lavorerà al fianco di Remy Gardner e Raul Fernandez dal prossimo anno, ma sarà attivo anche in questi giorni di test in cui i due contendenti per il titolo Moto2 proveranno per la prima volta la RC16.

Garcia ha lavorato fianco a fianco con Vinales, tra i due si è consolidato un rapporto di amicizia che continua anche fuori dalle piste. Ma per il tecnico spagnolo inizia adesso una nuova avventura professionale: “KTM è sempre stata la mia casa, vengo per fare un lavoro un po’ nuovo per me e che mi motiva molto, vengo a supportare il team Tech 3, anche se sono assunto direttamente dalla fabbrica”, ha spiegato a DAZN. L’obiettivo della casa austriaca è rafforzare il reparto tecnico della squadra satellite. “Andrò anche ad allenarmi con Dani Pedrosa per iniziare a prepararmi per il prossimo anno”

Nelle settimane scorse Esteban Garcia prima e Maverick Vinales poco dopo hanno chiuso i loro rapporti con Yamaha. Nell’intervista non poteva mancare un accenno a quanto accaduto. Sua la decisione di dimettersi dal ruolo di capotecnico del pilota di Roses. “Al Mugello non ho potuto vederlo soffrire così, è un mio carissimo amico, e ho deciso di farmi da parte perché qualcuno potesse aiutarlo. Alla fine sembra che non abbia funzionato per continuare ad avere successi. Per me la decisione è giusta, penso che in Aprilia sarà felice, ha un ambiente molto più familiari, si prenderanno cura di lui e lo tratteranno come una stella, che è quello che è. Ha un talento brutale”.

Con la speranza che un giorno Maverick possa puntare al titolo mondiale. “La realtà è che alla fine non l’abbiamo raggiunto, spero che in questa nuova avventura ci riesca, glielo auguro per davvero – ha concluso Esteban Garcia -. E’ un mio grandissimo amico”.