Michael Rinaldi lascia Barcellona con un podio e una vittoria e risponde alle critiche che gli sono piovute dopo Misano.

Terza vittoria stagionale per Michael Ruben Rinaldi che lascia il Montmelò con un podio e una vittoria. Consolida il quarto posto in classifica e si prende una grande soddisfazione dopo le critiche incassate nelle ultime settimane. Il pilota italiano è stato preferito a Chaz Davies lo scorso autunno, ma sta dimostrando che la casa emiliana ha fatto la scelta giusta.

Rinaldi ha vinto due gare a Misano e ha trionfato nella seconda gara principale a Barcellona. Ha festeggiato la sua prima vittoria ad Aragon nel 2020 e ora ne detiene quattro in totale. “Voglio ringraziare la mia squadra, mi hanno sempre sostenuto e non si sono mai lamentati di me – ha detto Michael Rinaldi dopo la gara di ieri -. Per noi si tratta sempre di capire cosa sta succedendo in pista. So che possiamo essere veloci, ma a volte non è facile. Su alcune piste il mio stile di guida non è buono come su altre, lì devo migliorare. Adesso sono riuscito a reagire, sono stato molto criticato in seguito alle gare di Misano. È bello tornare di nuovo sul podio ed essere al top”.

Anche l’italiano deve fare i conti con gli alti e bassi di una Panigale V4R non ancora costante e al top come la Yamaha e la Kawasaki. “Ho sempre detto alla mia famiglia che non voglio essere solo un numero nelle corse”, ha aggiunto il pilota Ducati come riportato da Speedweek.com. “Non voglio finire ottavo o decimo, sono qui per vincere. È sempre stato nel mio DNA. So che posso farlo nelle giuste condizioni. So bene di non essere perfetto. Ma se lavoriamo sodo, allora possiamo essere forti come gli altri”.