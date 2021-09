F1 GP Russia: programma e orari tv prove libere, qualifiche e gara

A Sochi un altro weekend tutto da vivere sulla sfida Hamilton-Verstappen. Ecco cosa c’è da sapere della corsa in Russia

L’eco di Monza fatica a spegnersi. Il duello tra Lewis Hamilton e Max Verstappen però è pronto a vivere una nuova puntata a Sochi per il GP di Russia, che si svolgerà nel prossimo weekend, dal 24 al 26 settembre.

Dove eravamo rimasti

Si ripartirà dal vantaggio seppur minimo in termini di punti dell’olandese nei confronti dell’inglese, ma con Max costretto a inseguire vista la penalità inflittagli dai commissari di gara in Italia per il contatto con il campione del mondo in carica. Un handicap che rischia di metterlo seriamente in difficoltà dovesse sbagliare le qualifiche.

Saranno tre le posizioni che Verstappen dovrà cedere al termine delle qualifiche in Russia per quel crash a Monza. Ma potrebbe non essere tutto. Infatti il numero 33 sa di essere destinato a scontare ulteriori penalità per introdurre una quarta power unit supplementare rispetto alle tre previste dal regolamento e dunque il team di Milton Keynes potrebbe decidere di correre in rimonta proprio a Sochi.

Altro tema del weekend sarà la lotta tra McLaren e Ferrari per il terzo posto nel Mondiale Costruttori. La doppietta tutta arancione rifilata in casa dai primi rischia di essere decisiva nella corsa contro la Rossa di Maranello. Ferrari che dovrebbe portare solo più avanti le novità riguardanti il nuovo motore e quindi anche in Russia rischia di correre sulla difensiva.

Il programma del GP di Russia

Il GP di Russia sarà trasmesso interamente dalle reti Sky, in diretta e in esclusiva per gli abbonati Sky Sport. Qualifiche e gara saranno visibili poi in chiaro, anche se in differita, sul canale TV8.

Venerdì 24 settembre

PL1: 10:30 – 11:30, diretta su Sky SportF1 HD

PL2: 14:00 – 15:00, diretta su Sky SportF1 HD

Sabato 25 settembre

PL3: 11:00 – 12:00, diretta su Sky SportF1 HD

Qualifiche: 14:00 – 15:00, diretta su Sky SportF1 HD

Domenica 26 settembre

Gran Premio: 14:00, diretta su Sky SportF1 HD

