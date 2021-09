MotoGP Misano: programma e orari tv prove libere, qualifiche e gara

Dopo Aragon e la vittoria di Bagnaia, subito si vola a Misano per un nuovo GP. Ecco tutte le info utili del weekend romagnolo

Neanche il tempo di rifiatare che la MotoGP, dopo Aragon, si sposta a Misano per il Gran Premio di San Marino e della riviera di Rimini, valevole per il quattordicesimo appuntamento del Motomondiale 2021, in programma da venerdì 17 a domenica 19 settembre.

Bagnaia cerca il bis in casa

Sarà l’occasione per vedere di nuovo Pecco Bagnaia a caccia del secondo successo in MotoGP dopo aver rotto il ghiaccio ad Aragon. Per il piemontese lo scorso anno nei due appuntamenti a Misano arrivarono un secondo posto e un ritiro a causa di una caduta quando era in testa alla gara. Per questo vorrà cercare di rifarsi, anche perché farlo davanti al proprio pubblico di una Ducati ufficiale sarebbe ancor più bello.

Di certo ci sarà un Fabio Quarataro che vorrà rifarsi del mezzo passo falso rimediato in Spagna e tenterà nuovamente di allungare in classifica sui rivali, a partire dal campione in carica Joan Mir. Sarà invece un Gp speciale per Valentino Rossi, visto che i tifosi prepareranno un saluto speciale al Dottore, che a fine anno dirà addio al Motomondiale.

Il programma

Tutte le sessioni di MotoGP, Moto2 e Moto3 da Misano verranno trasmesse in diretta da Sky Sport MotoGP e da DAZN, mentre su TV8 saranno trasmesse sempre in diretta le qualifiche e le gare delle tre categorie.

Venerdì 17 settembre

ore 8.20-8.50, Moto E, Prove libere 1

ore 9.00-9.40, Moto 3, Prove libere 1

ore 9.55-10.40, Moto GP, Prove libere 1

ore 10.55-11.35, Moto 2, Prove libere 1

ore 13.15-13.55, Moto 3, Prove libere 2

ore 14.10-14.55, Moto GP, Prove libere 2

ore 15.10-15.50, Moto 2, Prove libere 2

ore 16.05-16.35, Moto E, Prove libere 2

Sabato 18 settembre

ore 9.00-9.40, Moto 3, Prove libere 3

ore 9.55-10.40, Moto GP, Prove libere 3

ore 10.55-11.35, Moto 2, Prove libere 3

ore 11.45, Moto E, E-Pole, diretta

ore 12.35-12.50, Moto 3, Qualifica 1

ore 13.00-13.15, Moto 3, Qualifica 2

ore 13.30-14.00, Moto GP, Prove libere 4

ore 14.10-14.25, Moto GP, Qualifica 1

ore 14.35-14.50, Moto GP, Qualifica 2

ore 15.10-15.25, Moto 2, Qualifica 1

ore 15.35-15.50, Moto 2, Qualifica 2

ore 16.20, Moto E, Gara 1

Domenica 19 settembre

ore 8.20-8.40, Moto 3, Warm Up

ore 8.50-9.10, Moto 2, Warm Up

ore 9.20-9.40, Moto GP, Warm Up

ore 11.00, Moto 3, Gara

ore 12.20, Moto 2, Gara

ore 14.00, Moto GP, Gara

ore 15.30, Moto E, Gara 2

