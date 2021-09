Superbike Francia, Razgatlioglu riceve una penalità: il motivo

Razgatlioglu è stato punito con una sanzione dopo Gara 2. Sicuramente sorprende il provvedimento verso il pilota Yamaha. Gioisce Rea, invece.

Colpo di scena al termine di Gara 2 Superbike a Magny-Cours. Infatti, è stata ufficializzata una penalità per Toprak Razgatlioglu, ma riguardante la Superpole Race.

Il pilota della Yamaha, vincitore della gara sprint, ha ricevuto una sanzione a sorpresa. È stato retrocesso di una posizione per aver superato i limiti della pista nel corso dell’ultimo giro, in cui lottava con Jonathan Rea per il successo.

Di conseguenza, il campione della Kawasaki si prende la vittoria della Superpole Race e quindi il bottino pieno di 12 punti. Razgatlioglu perde 3 punti, sono 9 quelli assegnati per la seconda posizione in quella manche. In classifica generale la distanza tra Rea e Toprak è di 10 lunghezze ora.

Sicuramente in casa Yamaha saranno un po’ contrariati, anche perché il provvedimento non è arrivato subito ma persino dopo Gara 2. Tuttavia, se gli stewards hanno ravvisato il superamento del limite della pista nell’ultimo giro allora è normale che Razgatlioglu sia stato penalizzato. È una sanzione che ormai è nota da tempo. Indipendentemente dal fatto di aver preso vantaggio o meno, arriva quasi sempre la penalità in casi come quello di oggi.