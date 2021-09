Alberto Tebaldi: “La decisione di Valentino Rossi è dura”

Alberto Tebaldi, uno dei fedelissimi di Valentino Rossi, racconta come hanno appreso la notizia dell’addio del nove volte campione del mondo.

A Valentino Rossi restano sei gare e poi sarà l’addio definitivo al Mondiale. Un duro colpo per il paddock arrivato ufficialmente nel primo round austriaco, quando il Dottore ha indetto una conferenza stampa. “Che Valentino abbia deciso di dimettersi ci ha spezzato il cuore”, ha ammesso Albi Tebaldi, uno dei migliori amici di Valentino Rossi che lo accompagna dai primi anni nelle gare. “Speravamo tutti che continuasse, ma è stato fedele a se stesso: ha preso la decisione in base ai risultati che hanno deluso le sue aspettative. Non crediamo però che i risultati in pista riflettano il suo vero potenziale, ma la MotoGP moderna è così competitiva e serrata che tutto deve essere perfetto”.

Una vita con Vale

Alberto Tebaldi e Valentino Rossi si conoscono quasi da trent’anni. Il 2021 sarà ricordato per l’addio definitivo del nove volte campione del mondo. “Per fortuna mancano ancora alcune gare. Penso che Valencia, il finale di stagione, sarà molto dura. Ma sono convinto che ci divertiremo ancora l’anno prossimo”. Infatti il Dottore si dedicherà alle corse in auto e intorno a lui ci sarà ancora il nocciolo duro della VR46. “Continueremo a lavorare, viaggiare e divertirci con lui. La differenza principale è che fino ad ora tutto quello che è successo nel nostro gruppo: matrimoni, bambini in arrivo, compleanni, aveva una cosa in comune: Vale correva. Quello era un punto fisso nelle nostre vite colorate”.

Valentino Rossi ha cambiato le vite di tante persone, soprattutto di Alessio Salucci e Alberto Tebaldi, che lo hanno seguito passo passo in tutta la sua carriera. “Tutti noi abbiamo toccato e cambiato la sua visione della vita, dentro e fuori la pista. Valentino vede i lati positivi – racconta Albi a Speedweek.com -. E’ sempre attento su cosa può migliorare, cosa può fare diversamente o meglio. Tutti abbiamo adottato questo approccio che enfatizza le cose buone e non nutre le cose cattive. Questa filosofia è diventata un pilastro della VR46 e il successo di questo progetto, dal merchandising all’Academy al ranch. Stiamo anche lavorando a nuovi progetti, presto ne saprete di più”.