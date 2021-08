Norris trasportato in ospedale: come sta il pilota McLaren

L’incidente occorso a Norris durante le qualifiche del Belgio ha lasciato tutti col fiato sospeso. Ecco come sta il pilota McLaren.

Il tracciato di Spa non perdona e questa è cosa nota. Ce lo ha spiegato il passato, ma anche il presente ci ha lasciato degli indizi. Giusto 24 ore fa sei ragazze protagoniste della W Series hanno rischiato grosso uscendo all’Eau Rouge in una pericolosa ammucchiata che poteva tramutarsi in tragedia, ma che fortunatamente si è risolta per il meglio. Oggi invece è toccato a Lando Norris fare la parte del miracolo.

Su una pista resa insidiosa dalla pioggia il pilota McLaren ha perso il controllo della sua auto andando a sbattere violentemente contro le barriere. Un urto forte che ha danneggiato in maniera importante la MCL35M e ha fatto temere per l’incolumità del driver di Bristol, tanto da spingere Vettel, che sopraggiungeva, a fermarsi accanto alla sua vettura e a sincerarsi delle sue condizioni. Ma non solo. Anche Leclerc, a caldo e ancora indispettito per il cattivo risultato delle prove, si è sentito subito di fare questa dichiarazione: “Mi sono spaventato. Il crash è avvenuto nello stesso posto in cui ho perso un amico due anni fa, per cui è stato bello vederlo uscire autonomamente dalla propria monoposto”.

E un sospiro di sollievo lo ha tirato pure la scuderia di Woking, che ha potuto subito riabbracciare il suo ragazzo, condotto per precauzione in ospedale dopo un passaggio al Centro Medico dell’autodromo e alla fine rilasciato soltanto un po’ ammaccato, ma senza nulla di preoccupante.

“Sono state effettuate delle analisi anche sul gomito perché gli faceva male, ma sta bene e siamo lieti che domani possa tornare a correre”, ha condiviso il boss Andreas Seidl, a questo punto in pensiero soltanto per il grande lavoro che aspetterà i meccanici e per la rimonta da fare in corsa.

It was a dramatic Saturday at Spa, in our first qualifying session after the 2021 summer break ⏱ Watch highlights here – including this incident that Lando thankfully walked away from, and a battle for pole that was decided by 0.013s ⬇️#BelgianGP 🇧🇪 #F1 — Formula 1 (@F1) August 28, 2021

Chiara Rainis