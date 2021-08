L’ultima sessione di prove libere del GP di Silverstone si chiude con il miglior crono di Fabio Quartararo in 2’00”. Ecco la classifica finale.

Sul circuito di Silverstone prende il via la quarta sessione di prove libere, ultimo turno prima della doppia manche di qualifiche. Le temperature dell’asfalto sono decisamente salite rispetto al mattino e si attestano intorno ai 27° C, ma nel cielo i inglese si stagliano nuvole che per il momento non minacciano pioggia.

Si lavora soprattutto in ottica gara, con i team chiamati a scegliere tra la hard e la media al posteriore per percorrere i 20 giri previsti per la gara di domani. “Le previsioni sembrano da asciutto, le rain sono messe da parte – spiega Piero Taramasso a Sky Sport MotoGP -. Media-media sarà la scelta più condivisa, ma non è esclusa la soft al posteriore, come la Honda che richiede più grip. La hard dipenderà dalle alte temperature, ma servirebbero temperature oltre i 30 gradi. Dà più aderenza all’inizio ma rende la moto più nervosa, quindi la media sarà la preferita. Se hai una moto ben bilanciata si può usare la soft, il problema è che hanno poco tempo per lavorare, si concentrano sul time attack…”.

Fabio Quartararo piazza subito un 2’00” che lo proietta in vetta alla classifica delle FP4, ma sono in tanti a lavorare sulla simulazione gara piuttosto che sul crono. Valentino Rossi continua il lavoro con la hard con cui ha compiuto molti giri anche nel venerdì. Il Dottore ha guadagnato l’accesso diretto alla Q2 e va alla ricerca di un buon piazzamento in griglia per conquistare il suo miglior risultato stagionale che al momento è l’ottavo posto in Austria.