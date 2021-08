Alonso non molla: a 40 anni firma per un’altra stagione in Formula 1

Fernando Alonso firma il rinnovo del contratto con la Alpine anche per la stagione 2022: continuerà a correre con il team francese in F1

Fernando Alonso rimarrà in Formula 1 anche il prossimo anno. E ci rimarrà con la Alpine, che ha annunciato oggi la firma del rinnovo del contratto con il due volte campione del mondo anche per la stagione che verrà.

L’accordo con il quale l’asturiano aveva fatto ritorno nel massimo campionato automobilistico era stato infatti concepito con la struttura dell'”uno più uno”: scadeva alla fine del 2021, ma con un’opzione per prolungarlo di un’altra annata. Opzione che è stata regolarmente esercitata.

Alonso rinnova il contratto con Alpine

Non si tratta di una sorpresa inaspettata, d’altra parte. Se Nando ha deciso di accettare nuovamente la sfida del Mondiale, dopo due anni sabbatici in cui si è dedicato ad altre specialità dell’automobilismo, era per sfruttare la rivoluzione del regolamento tecnico che entrerà in vigore proprio nel 2022, rimescolando le carte, con l’obiettivo di tornare al vertice.

Le sue prestazioni nell’anno di rientro, d’altra parte, sono stata tutt’altro che deludenti: attualmente si trova all’undicesimo posto in classifica generale con 38 punti (uno in meno del suo compagno di squadra Esteban Ocon, anch’egli recentemente riconfermato dalla Alpine) e ha ottenuto una quarta piazza come miglior risultato.

I commenti di Fernando

“Sono molto felice di confermare il rinnovo del contratto”, ha commentato l’ex ferrarista. “Fin dal momento in cui sono tornato in questa squadra, mi sono sentito a casa e sono stato accolto a braccia aperte. Riprendere a lavorare con alcune delle menti più brillanti del nostro sport è stato un piacere. La stagione è stata impegnativa per tutti, ma come squadra abbiamo messo in mostra dei progressi e il risultato in Ungheria (la vittoria di Ocon, ndr) serve da esempio di questo progresso”.

Alonso guarda dunque avanti: “Puntiamo a costruirci altri ricordi positivi per il resto di questa stagione ma, soprattutto, dall’anno prossimo in poi, con l’entrata in vigore delle nuove regole. Ho sostenuto fortemente la necessità di cambiamento nel nostro sport e di maggiore equilibrio tecnico e il 2022 ce ne darà una grande opportunità. Non vedo l’ora di affrontare il resto di quest’anno e di correre al fianco di Esteban nel 2022 per la Alpine“.

