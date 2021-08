Marc Marquez si allena con il Manchester City: “Che lezione da Guardiola!”

Marc Marquez e suo fratello Alex hanno assistito ad una giornata di allenamento del Manchester City. Incontro con Pep Guardiola indimenticabile.

In occasione della trasferta in Gran Bretagna i fratelli Alex e Marc Marquez ne hanno approfittato per far visita al Manchester City in allenamento, squadra guidata da uno degli idoli calcistici dei due piloti catalani in gioventù, Pep Guardiola, che quest’anno ha intrapreso la sua sesta stagione alla guida della panchina del City.

I fratelli della Honda hanno trascorso la mattinata presso le strutture della squadra britannica e hanno approfittato delle pause per scattare foto con diversi giocatori e chiacchierare con Pep Guardiola, che già ha allenato il Barcellona tra il 2008 e il 2012, la squadra del cuore dei fratelli Marquez. “Sono davvero fortunato per aver trascorso questa giornata ed aver seguito da vicino gli allenamenti del Manchester City”, ha detto Marc al termine della visita. “È stato impressionante vedere come Pep allena i giocatori. Da grande appassionato di calcio, è stato un piacere”.

L’otto volte campione del mondo è un grande ammiratore di Pep Guardiola, sin dal primo incontro avvenuto dieci anni fa prima della finale di Champions League a Barcellona. I due campioni condividono doti di esperienza, capacità di gestire la pressione e mentalità, sebbene si tratti di due sport completamente differenti. “Pep è una di quelle persone che cerco di analizzare, imparare da lui, come è, come parla, come si allena… è un allenatore, ma per me il il modo in cui lo fa è impressionante – ha concluso Marc Marquez -. Abbiamo fatto una bella chiacchierata e imparato alcune cose!”.