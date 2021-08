ALeix Espargarò: mano tesa a Vinales, ma lancia la sfida

Aleix Espargarò entusiasta di poter condividere il box Aprilia con Maverick Vinales, ma lancia subito la sfida.

Aprilia ha annunciato nel giovedì di Silverstone che Maverick Vinales proverà subito la RS-GP21 durante un test privato a Misano e probabilmente sarà in pista come wild card giù in questo campionato. Aleix Espargarò si è detto entusiasta di poter condividere il box con il connazionale e avere finalmente un collega capace di stimolarlo e portarlo a migliorarsi. Anche con il confronti dei dati della telemetria.

Dopo tante voci finalmente la Casa di Noale ha ingaggiato un top rider, che si rivelerà utile anche per lo sviluppo del prototipo. “Non so cosa sia successo tra lui e la Yamaha, ma ora può confrontare entrambe le moto e aiutarci – ha osservato Aleix Espargarò -. Non c’è dubbio che sarà veloce sin dall’inizio. Non vedo l’ora che lui faccia quel test e ci dia le sue prime impressioni sulla mia moto… scusa, la nostra moto (ride)”.

Ma in pista ci sarà poco da scherzare, perché il maggiore dei fratelli Espargarò vorrà confermarsi primo pilota del marchio. Sin da subito, quindi già ad Aragon, dove è previsto l’esordio di Vinales in sella alla Aprilia come wild card. “Certo che miglioreremo, potremo provare di più. Avere due piloti di livello simile e questo aiuterà i tecnici, speriamo di avere lo stesso parere sulla moto e anche gli stessi problemi. In questo senso sarà un bene per Aprilia”.

Aleix Espargarò ringrazia Aprilia per quanto sta facendo negli ultimi tempi, specie a livello di investimenti. Ma secondo lui il test team deve essere collegato al team ufficiale, provare le stesse cose, al fine di costruire una squadra capace di lottare anche per il titolo mondiale in tempi brevi. “Sono felice, sto spingendo per questo da tanto tempo. Mi manca solo una squadra satellite con due giovani piloti, ma passo dopo passo penso che il 2022 sarà una stagione promettente per Aprilia”.