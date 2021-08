Superbike Navarra, classifica gara-2: Razgatlioglu trionfa e aggancia Rea

Gara-2 conclude il weekend del Mondiale Superbike a Navarra: un successo che vale la testa della classifica (in coabitazione) a Razgatlioglu

Vittoria e aggancio a Jonathan Rea in testa alla classifica del Mondiale Superbike. Non poteva finire meglio, per Toprak Razgatlioglu, il weekend delle derivate di serie sul circuito di Navarra.

Alla partenza, nonostante l’ottimo scatto di Scott Redding, ancor più fulminante è stato il via di Andrea Locatelli, che dalla quarta posizione in griglia si è affacciato addirittura davanti a tutti. Ma la sua leadership è stata di breve durata: a causa di un lungo, è stato infilato dal suo compagno di squadra Razgatlioglu e da Redding, seguiti poco più tardi da Rea.

La cavalcata vincente di Razgatlioglu

Intorno al dodicesimo giro Razgatlioglu ha alzato il ritmo ed ha iniziato ad andare in fuga. Alle sue spalle se la sono giocata Redding e Rea: alla fine, a prevalere nel duello per la piazza d’onore è stato il ducatista, mentre il campione del mondo in carica si è dovuto accontentare del gradino più basso del podio.

Grazie a questo risultato, ora il turco della Yamaha, forte di sei successi stagionali, si ritrova appaiato a pari punti con il britannico della Kawasaki in cima al Mondiale piloti, a quota 311.

Il quarto posto, per la terza volta consecutiva, va al nostro Locatelli. Alle sue spalle Tom Sykes (quinto su Bmw), Alex Lowes (sesto su Kawasaki), l’altro italiano Michael Ruben Rinaldi (settimo su Ducati), Michael van der Mark (ottavo su Bmw), Alvaro Bautista (nono su Honda), mentre a completare le prime dieci posizioni è la Ducati clienti dell’azzurro Axel Bassani, migliore degli indipendenti. Ritirati già dal primo giro, per un contatto, Chaz Davies e Garrett Gerloff.

Superbike Navarra, la classifica di gara-2