SBK, Scott Redding: “Battere Rea in partenza è impressionante”

Scott Redding vince il primo round di Navarra dopo una bella sfida con Jonathan Rea. Le alte temperature giocano a suo favore.

Scott Redding non si fa influenzare dalle mosse di mercato e regala la quarta vittoria stagionale alla Ducati durante il primo round a Navarra. Il britannico parte subito forte, conquista la testa del gruppo alla prima curva, poi cede il passo a Jonathan Rea fino al sesto giro. Poi sul rettilineo principale mette le ruote davanti e detta il suo ritmo fino al traguardo, approfittando anche di qualche piccola sbavatura del campione della Kawasaki.

Tutto fila liscia come l’olio a Scott Redding, che scopre nelle alte temperature un punto di forza impensabile fino a non molto tempo fa. E chiude da vincitore con un distacco di due secondi e mezzo da Johnny. “Sapevo che dopo Jerez dell’anno scorso, quando faceva caldo, potevo essere forte in queste condizioni, era importante. Un paio di volte nella mia carriera sono svenuto per il caldo e sono dovuto rientrare ai box. In questo settore sono migliorato molto durante la mia carriera. Oggi posso vincere anche con il tempo più caldo, questo significa molto per me. In tali condizioni non è mai perfetta, la moto scivola molto. Ma sono partito in maniera incredibile, battere Johnny in partenza è impressionante, ho sorriso mentre giravo alla prima curva”.

Il duello con Rea

La sfida si è accesa già allo spegnimento dei semafori con Scott Redding che, scattato dalla seconda posizione, ha subito fato valere i cavalli del motore Ducati. Ma poche curve dopo Rea si è fatto avanti ed è servita molta calma prima di sferrare la zampata decisiva. “Mi aspettavo che Johnny mi sorpassasse. È sempre molto veloce nel primo giro”, ha affermato il 28enne inglese come riportato da Speedweek.com. “Sono rimasto calmo e ho guardato dove era forte e dove era debole, poi ha avuto piccoli problemi. Gli ho lasciato un altro giro, ha continuato a inciampare e gli sono passato davanti. Poi ho dato il massimo.. Sapevo che Johnny era dietro di me. Poi mi è stato mostrato un vantaggio di 0,3 secondi, poi 0,4 e così via. Per me andava bene, sapevo che non si sarebbe attaccato alla mia ruota posteriore”.

Verso metà gara ha provato ad alzare il livello, Jonathan Rea ha commesso qualche errore e il gioco è stato fatto. “Ero rilassato e potevo guidare senza problemi”, ha concluso Scott Redding. “Ho guidato la mia gara, all’ultima curva sono quasi caduto una volta. Sono stato agganciato e mi sono definito un dannato idiota. Dopo è andato tutto bene, non è successo niente di pazzesco. Per me è stata una bella gara”.