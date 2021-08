Aleix Espargarò si coccola la Aprilia: “Cresciuta moltissimo da un anno fa”

Aleix Espargarò scatterà dalla settima piazza in griglia. Un risultato che ribadisce i progressi della Aprilia RS-GP rispetto a un anno fa.

Al termine delle qualifiche in Stiria Aleix Espargarò conquista la settima piazza in griglia di partenza. Non un risultato troppo brillante, ma considerando la natura del circuito Aprilia ribadisce di aver compiuto un grandissimo passo avanti rispetto ad un anno fa. Il gap dal poleman è di 4 decimi, un distacco quasi impensabile nella scorsa stagione. “Non sono affatto deluso da questo risultato, sono molto contento. Sappiamo com’è questa pista veloce, quindi il settimo posto in griglia qui è decisamente impressionante”.

L’obiettivo resta la prima top-5 con la RS-GP, ma in Austria non sarà facile e bisogna fare i conti ancora con i limiti di un prototipo che evolve a passi da gigante. “Impossibile lottare per la pole position qui con l’Aprilia. Ma oggi ho guidato più veloce dell’anno scorso dopo due Gran Premi! E sono rimasto al di sotto del record sul giro del 2020. Ecco perché non mi lamento. L’Aprilia funziona molto, molto bene. Ma non abbiamo il potere di lottare per la prima fila”.

Aleix alla prova del Ring

Sui due rettilinei principali manca ancora top speed, ma nel terzo settore viaggia sul ritmo dei migliori. “Nel settore centrale, accanto a Fabio, sono uno dei più veloci, cioè il tratto in cui non c’è il rettilineo. Ovviamente potrei immaginare un posto migliore in griglia. E la gara non sarà certo facile per noi. Ma partire dalla settima posizione in griglia per noi non è un male”.

Il 20esimo posto nella quarta sessione di prove libere non preoccupa Aleix Espargarò, che guarda al bicchiere mezzo pieno e ai progressi della moto 2021. “Il risultato della FP4 non mi preoccupa. Quando ho usato le gomme montate sulla moto, normalmente è difficile guidare veloce. Ma non volevo bruciare gomme nuove nelle FP4. Non sai mai cosa accadrà domani, ecco perché voglio tenere un set di pneumatici. L’anno scorso entrambe le gare sono state interrotte e ricominciate. Ecco perché non sono preoccupato”.