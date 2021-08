Marquez e l’eredità di Valentino Rossi: “Non sento tale responsabilità”

Marc Marquez commenta le sue condizioni fisiche dopo le prove libere MotoGP in Austria e torna a parlare anche di Valentino Rossi.

Sesta posizione per Marc Marquez nella classifica combinata FP1-FP2 nella giornata che ha aperto il weekend MotoGP del Gran Premio di Stiria 2021. Il pilota Repsol Honda è in discreta forma dopo la pausa estiva, anche se non al 100%.

Lo stop del campionato lo ha certamente aiutato a migliorare la sua condizione fisica e a presentarsi più pronto a gareggiare. Al Red Bull Ring di Spielberg non ha mai vinto e forse sarà difficile rompere il tabù in questo weekend, ma il fenomeno di Cervera darà il massimo come sempre.

MotoGP, Marquez su condizioni fisiche e Valentino Rossi

Marquez al termine della giornata di prove libere MotoGP ha spiegato quali sono le condizioni del suo braccio destro: «Queste settimane sono andate bene fisicamente – riporta AS – e mentalmente. Mi sono preparato bene, ma pensavo che lo step sarebbe stato più grande. In FP1 ho avuto dei fastidi. Ci sono muscoli che sentivo meglio ad Assen. Credevo andasse meglio ed è stato un duro colpo vedere che non è stato così. Devo essere paziente, comunque non sono lento anche se non al livello che vorrei. Mi hanno già detto di non aspettarmi oltre, ma resto ottimista».

Dopo le belle parole di giovedì, a Marc è stato nuovamente domandato del ritiro di Valentino Rossi previsto per fine 2021: «Ci lascia una parte importante della MotoGP, ma resterà coinvolto nel motociclismo. Come tutti sapete, il nostro rapporto non è dei migliori e ciascuno va per la propria strada. Ma non ho problemi ad ammettere che la sua carriera sportiva è unica e leggendaria. Abbiamo tutti imparato da lui. Il motociclismo deve essergli grato e dobbiamo congratularci».

Il pilota del team Repsol Honda viene anche interpellato sul diventare un ambasciatore del Motomondiale ora che Rossi ha deciso di dire stop alle corse: «Non mi sento questa responsabilità. Ognuno ha il suo stile, la sua epoca e i suoi momenti. Darò il 100% in pista. A livello mediatico e di trascinare la gente non dipende da me. Ciascuno ha carisma e personalità diversi. Non puoi forzare nulla. Con tutte le TV che abbiamo, il vero di te esce fuori. Non puoi emulare nessuno, devi essere te stesso, come ho fatto finora. Prendere il posto di Valentino sono parole grosse. Comunque voglio che questo sport cresca e ci siano sempre più tifosi a vederci».