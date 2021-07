Hamilton tra malizie e psicologia: “Verstappen partirà con un vantaggio”

In Ungheria Hamilton ha conquistato la pole 101 in carriera, ma in vista della gara di domenica parla di un vantaggio Red Bull per le gomme.

Dopo il fattaccio di Silverstone Lewis Hamilton non poteva che presentarsi più agguerrito che mai in Ungheria, pronto a sferrare un altro colpo all’avversario più temibile del campionato. Non essendo più abituato a doversi giocare la vittoria con un pilota esterno alla sua squadra il britannico ha dovuto cercare ogni arma utile per mandare in crisi l’avversario. Dalla spintarella dell’Inghilterra, al tentativo di rallentare il gruppo a Budapest per andarsi a prendere la partenza al palo.

Non perdonata dal web, ma passata inosservata agli occhi dei commissari la manovra maliziosa di Ham ai danni di Verstappen e Perez, ha dato i suoi frutti, antipasto di chissà quale altro escamotage per mettere in difficoltà Max anche in corsa.

“È stata una qualifica straordinaria, un giro fantastico e un lavoro di squadra davvero eccellente da parte di tutti questo weekend, compreso il mio compagno Bottas“, ha affermato soddisfatto facendo lo gnorri. “Stiamo cercando di far crescere la macchina e i ragazzi in fabbrica non stanno lasciando nulla di intentato. È stato bellissimo vedere tutti spingersi a vicenda, con un aiuto reciproco”, ha quindi esaltato la sinergia che si respira a Brackley rivelando di fatto che a Stoccarda si è deciso di proseguire con lo sviluppo della W12 copiando la strategia energetica.

Quindi, a proposito di ciò che accadrà in apertura di corsa, l’asso di Stevenage ha messo le mani avanti sostenendo che a causa della scelta delle gomme soft le due RB16B saranno in vantaggio rispetto a loro. “Sarà una bella lotta”, ha asserito di sibillino, stando ben attento a non commentare quanto fatto prima dell’ultimo tentativo lanciato, e a non tornare sullo scontro alla prima tornata avvenuto due settimana con il #33.

Chiara Rainis