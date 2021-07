Marc Marquez ad Aragon: gira con la Honda CBR600RR (VIDEO)

Marquez prosegue gli allenamenti per prepararsi alla ripartenza del campionato mondiale MotoGP 2021. È sceso in pista ad Aragon oggi.

Marc Marquez vuole prepararsi al meglio per la ripresa del Mondiale MotoGP 2021. Dopo un po’ di riposo, utile a migliorare la calcificazione dell’omero destro fratturato nel 2020, ha ripreso ad allenarsi in moto.

Nella giornata di oggi ha pubblicato sui social network dei video che lo vedono in azione al Motorland Aragon in sella alla Honda CBR600RR. Il pilota spagnolo sembra decisamente a suo agio a “danzare” tra le curve del circuito che ospiterà la MotoGP nel weekend 10-12 settembre.

Le sue condizioni fisiche sono in miglioramento e in occasione dei due gran premi in Austria dovrebbe essere molto più in forma rispetto a quanto abbiamo visto prima della pausa estiva del Motomondiale. Marquez, che ha vinto al Sachsenring e ha fatto una bella rimonta ad Assen, era già in crescita e lo vedremo più vicino al 100% al Red Bull Ring di Spielberg.

Anche se puntare al titolo MotoGP è praticamente impossibile, il pilota del team Repsol Honda ha voglia di essere protagonista nella seconda parte della stagione.

