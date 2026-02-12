Ducati ha cercato un campione straordinario: emerge la verità sulla trattativa sottotraccia

Nella prossima stagione la Ducati cambierà il suo roster in MotoGP, promuovendo un ex Honda al fianco di Bulega in Superbike. Ecco le voci su un veterano.

Oggi tutto scorre veloce e non ci sofferma abbastanza sull’addio di piloti leggendari che hanno scritto pagine indelebili del motociclismo. Il mercato piloti estivo è stato caldissimo nella categoria delle moto derivate di serie. Dopo due anni opachi Alvaro Bautista dovrà lasciare la sella del team factory della Ducati, accettando il compromesso del team satellite Barni. La sella della Panigale è la più ambita, proprio come accade in MotoGP con la Desmosedici.

Il recente ingaggio di Iker Lecuona e il ritiro del leggendario pilota Jonathan Rea hanno monopolizzato i magazine del settore. La decisione di ingaggiare il giovane spagnolo è stata assunta con uno scopo. In un’intervista esclusiva con GPONE.com, dopo i test di Aragón, Stefano Foti, direttore di Aruba Ducati, ha condiviso i dettagli chiave e il contesto alla base dell’accordo.

La scelta di Lecuona rappresenta un grande impegno della Casa di Borgo Panigale nei confronto dei giovani. Bautista aveva compiuto una certa età e c’era bisogno di trovare un erede. Tra le varie opzioni figuravano anche Aron Canet e il veterano Jonathan Rea. La Casa di Borgo Panigale è stata felice di aver ingaggiato Lecuona, ma non mancavano le alternative di lusso, tra cui il pluripremiato ex campione Kawasaki.

Le scelte delle Ducati

Iker Lecuona ha maturato una ampia esperienza nel Motomondiale e in Superbike. “È un pilota giovane e forte, e credo che sia la scelta giusta e la migliore tra quelle possibili. Abbiamo avuto diverse opportunità. Johnny è stato proposto a Ducati, penso sia inutile negarlo. Non abbiamo mai avuto conversazioni con Rea perché la nostra strategia era chiara, ovvero puntare su un pilota giovane. Ducati e Aruba hanno sempre avuto le idee chiare e purtroppo Johnny non rientrava nei piani“, ha dichiarato Stefano Foti.

Nel biennio in Yamaha il nordirlandese non ha performato come nelle aspettative. Il ritiro di Rea è arrivato puntuale quando l’entourage ha capito che la Ducati si sarebbe affidata a un pilota giovane come Lecuona per affiancare Nicolò Bulega. Quest’ultimo sarà il favorito numero 1 per la conquista del titolo nella prossima stagione, data anche la partenza di Toprak in direzione MotoGP. Il turco correrà nel team satellite della Yamaha, sperando di avere tra le mani nel 2027 una moto all’altezza del suo talento. Lecuona, invece, dovrà dimostrare di essere un top rider sulla moto più veloce della griglia della Superbike.