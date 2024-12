Qual è il reale patrimonio di Valentino Rossi? Le cifre sono fuori di testa

Il nove volte iridato, Valentino Rossi, ha fatto la storia nel Motomondiale e continua a guadagnare con il suo team VR46. Scopriamo il conto in banca del Dottore.

Il Motorsport è popolato da fenomeni che si sono meritati sino all’ultimo euro che hanno guadagnato. Inutile criticare i campioni dello sport che, dopo una vita di sacrifici, riescono ad arrivare all’apice del successo. Per lungo tempo gli invidiosi hanno puntato il dito sui piloti per gli stipendi faraonici e gli sponsor milionari, ma quello che ruota ancora oggi intorno alla figura di Valentino Rossi vi darà una percezione sui reali valori della sua immensa carriera.

Valentino Rossi è l’unico pilota della storia del Motomondiale ad aver vinto in tutte e quattro le classi (125, 250, 500 e MotoGP) a cui ha preso portare. La sua vita è stata caratterizzata da successi clamorosi. Da una analisi condotta dagli specialisti di Truenumbers.it è emerso a quanto ammonta il fatturato delle sue società. Gli stipendi percepiti durante la sua carriera da pilota erano già molto alti e persino nella fase calante in MotoGP ha avuto milioni di euro sul conto dalla Yamaha.

Nella sua ultima annata del 2021 la Casa di Iwata gli ha garantito una cifra annuale di 4 milioni, quasi la metà rispetto ai 7 milioni del 2020. Non sono dati ufficiale ma in base anche ad una statistica riportata da Eurosport il centauro di Tavullia ha raggiunto il suo apice di guadagni nel 2009, quando si sarebbe assicurato sempre dalla Yamaha la bellezza di 32 milioni in un solo anno. Numeri impressionati che riflettono la capacità di un campione che è stato bravo a vendersi anche sul piano del marketing. In 26 anni di carriera nel Motomondiale ha incassato, mediamente, una cifra compresa tra gli 8 e i 10 milioni di euro a stagione.

La posizione economica di Valentino Rossi

Il nativo di Tavullia è stato uno dei campioni più grandi che la classe regina abbia potuto ammirare. La sua leggenda non è stata offuscata dalla vicenda legale con il fisco italiano. Nel 2008 ha restituito 35 milioni. I ricavi nel 2017 della società VR46 Racing Apparel sono stati di quasi 21 milioni, l’80% proveniente dal merchandising del numero 46, mentre i costi sono stati di circa 15,9 milioni. In totale quindi c’è stato un attivo di 5,1 milioni. In totale tutte le sei aziende di Valentino Rossi nel 2017 hanno fatto registrare ricavi per circa 30,4 milioni, mentre le spese sono state pari a circa 23,8 milioni. Il guadagno netto è stato quindi di circa 6,6 milioni.

La rivista Forbes nel 2020 ha stimato che Valentino Rossi, in tutta la sua carriera, abbia guadagnato in totale circa 140 milioni di dollari tra incassi derivanti dalle gare, dagli sponsor e dalle sue società. Sul web oggi si parla di un conto in banca da 200 milioni di dollari, ma il dato è destinato a crescere, grazie ai suoi super contratti e ai successi in pista dei piloti della sua Academy.