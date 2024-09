Lancia, ecco come potrebbe essere la Delta: ci ricorda una nostra vecchia conoscenza (FOTO)

La Lancia Delta è attesa al ritorno sul mercato nel 2028, ed oggi vi proporremo una curiosa interpretazione del suo design.

Il brand Lancia è pronto per arricchire la propria gamma, mediante un programma voluto fortemente dal gruppo Stellantis. L’obiettivo è quello di rilanciare, è proprio il caso di usare questo termine, la casa di Torino, ed il primo passo è stata la presentazione della nuova Ypsilon, che nulla ha a che fare con una delle citycar più vendute in assoluto. L’auto svelata a San Valentino ha diviso i fan, visto che alcuni hanno subito apprezzato il suo design, mentre altri la vedono troppo simile ad una Peugeot 208 o ad un’Opel Corsa.

Il piano Lancia è su base decennale, ed ogni due anni, verrà portato al debutto un nuovo modello. Nel 2026 sarà la volta della nuova ammiraglia che sarà chiamata Gamma, mentre nel 2028 tornerà sul mercato l’attesissima Delta. Nelle prossime righe, vi mostreremo un render molto interessante che è stato appena svelato, e che ha ottenuto l’approvazione degli appassionati del brand.

Lancia, ecco le possibili forme della Delta

Per il futuro della propria gamma, la Lancia ha le idee chiare, e vuole conquistare un’importante fetta di clienti. In questo scatto, vi mostriamo un render della nuova Delta, realizzato da Francesco Paglia, caricato sulla pagina Instagram “Car Design Trends“, e va detto che le linee sono assolutamente estreme. Infatti, pur trattandosi di un’auto che arriverà nel 2028, appare complicato che il design possa essere questo, essendo molto futuristico.

Al momento, siamo ancora in possesso di un numero molto limitato di informazioni sulla Delta che verrà. La certezza è che sarà realizzata sulla piattaforma STLA Medium di Stellantis, e che potrebbe avere piattaforma ed altre parti in comune, incluso il powertrain, con l’Alfa Romeo che debutterà nel 2028 e che potrebbe chiamarsi Giulietta. Mistero anche sul luogo di produzione, ma lo stabilimento attualmente in pole position sembra essere quello di Melfi, in Basilicata, dove attualmente nasce la FIAT 500X e le Jeep Renegade ed Avenger.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Car Design Trends (@car.design.trends)

Non c’è assoluta certezza neanche sulle motorizzazioni. Sicuramente troveremo una Lancia Delta full electric, ma considerando la crisi che le BEV stanno attraversando, non sono da escludere varianti ibride a benzina. La lunghezza sarà nell’ordine dei 4,4 metri, con un design che riprenderà alcuni elementi dalla Lancia Ypsilon e dalla concept Pu+Ra. Presto avremo ancor più dettagli.