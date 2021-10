Enea Bastianini, arriva un nuovo prestigioso premio

Enea Bastianini riceve a Milano un prestigioso premio dal CONI. Il pilota Ducati è in un momento davvero speciale per la sua carriera.

Per Enea Bastianini è sicuramente un momento da incorniciare quello che sta vivendo. Titolo mondiale Moto2, primo podio in MotoGP a Misano e davanti a sé una carriera che si preannuncia esaltante. Stamane ha ricevuto il famigerato “Collare d’Oro“, il massimo riconoscimento elargito dal Comitato Olimpico Nazionale d’Italia, che viene assegnato solo agli atleti che hanno ottenuto una vittoria olimpica o un titolo mondiale. La premiazione è avvenuta presso l’Auditorium LaVerdi di Milano.

Un premio per il campione

A questo importante evento erano presenti anche altre stelle dello sport, come Dominik Paris e Federica Brignone, il campione del mondo di biathlon Dorothea Wierer e Dominik Windisch, per la categoria motociclismo c’era soltanto il pilota romagnolo, unico italiano ad aver conquistato un titolo iridato nella stagione 2020. “Penso che l’anno scorso sia stato davvero un anno chiave per me”, ha detto il “Bestia” alla cerimonia di premiazione organizzata dal CONI. “Anche se è stato un anno difficile per tutti, sono riuscito a cavarne fuori gli aspetti positivi e a concentrarmi molto su me stesso. Alla fine il mondiale è stato vinto”.

Attualmente il rookie del team Avintia sta meravigliando gli uomini del paddock della MotoGP, piazzandosi tra i primi 6 per tre volte di fila, in sella ad una Ducati Desmosedici con un pacchetto tecnico inferiore rispetto ai piloti ufficiali. “La MotoGP di quest’anno è un pianeta completamente diverso”, ha detto il 23enne. “E’ davvero una classe difficile in cui devi sicuramente acquisire molta esperienza. Qualche settimana fa però è arrivato il primo podio, sono soddisfatto”.