Verstappen torna a parlare del ritiro dalla F1: l’annuncio agita il paddock

Max Verstappen ha sempre dichiarato di non voler correre troppo a lungo in F1, ed alla vigilia della tappa di Spa-Francorchamps, è tornato a parlare di questo concetto. Il ritiro potrebbe non essere lontano.

Il Gran Premio del Belgio è uno dei preferiti in calendario da Max Verstappen, vincitore qui per tre volte di fila dal 2021 al 2023. Il campione del mondo si presenta a Spa-Francorchamps in una condizione differente rispetto agli ultimi anni, visti i 69 punti di ritardo dalla McLaren di Oscar Piastri nel mondiale piloti. La Red Bull di questa stagione non gli permette di giocarsi il titolo, ma c’è speranza nel fatto che le novità tecniche che arriveranno sulla RB21 nelle Ardenne possano mescolare le carte in tavola.

Anche la MCL39, tuttavia, avrà aggiornamenti, così come la Ferrari che farà debuttare una nuova sospensione posteriore. Nel frattempo, Toto Wolff ha allontanato la possibilità che Verstappen passi in Mercedes nel 2026, affermando che la sua priorità è quella di rinnovare con George Russell ed Andrea Kimi Antonelli. Dunque, il figlio di Jos dovrà restare ancora al team di Milton Keynes, nella speranza di riuscire a superare in fretta la crisi tecnica che dura ormai da oltre un anno.

Verstappen, incerta l’età fino a quando continuerà a correre

Intervistato da “The Athletic“, Max Verstappen ha dichiarato di non avere idea del momento in cui potrebbe decidere di lasciare il Circus: “In alcuni casi la gente resta in F1 per guadagnare il più possibile, ma questo non è il primo obiettivo. L’importante è esserci per la fame di vittoria. Alcuni sono qui per ottenere il meglio dalla propria auto, perché non hanno a disposizione una macchina vincente. Ma è per questo che penso che finché sono in grado di farlo e lavoro con le persone con cui mi piace lavorare, continuerò a farlo. Non so a che età finirò, se a 32, a 35 o a 36 anni, non lo so, al momento è impossibile saperlo“.

Verstappen ha citato la lontananza da casa come uno dei principali motivi per cui potrebbe decidere di ritirarsi: “Passo le mie vacanze con loro, ma mi mancano molto i momenti in cui si sta insieme nei fine settimana, ci si rilassa sul divano seduti dopo una giornata di relax o dopo una normale giornata di lavoro. Spero un giorno di poter tornare a quel tipo di vita, perché momenti di questo tipo non sono compatibili, ad oggi, con ciò che faccio“.