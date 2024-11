Caos Ferrari a Las Vegas, c’è il team radio che scagiona Sainz: Leclerc ha “esagerato”?

Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno diviso i fan della Ferrari dopo la gara di domenica, ma ora emerge un dettaglio a favore dello spagnolo.

La F1 è pronta per sbarcare in Qatar, dove tra circa 48 ore prenderanno il via la sola sessione di prove libere e la qualifica per la Sprint Race di Losail, l’ultima “garetta” della stagione, prevista per sabato pomeriggio. La Ferrari arriva a questo appuntamento con 24 punti di ritardo dalla McLaren, dopo aver accorciato di 12 lunghezze in quel di Las Vegas. La resurrezione della Mercedes non era nei piani, ed ecco che il Cavallino si è ritrovato a recuperare meno punti di quanto sperato.

La scalata al titolo mondiale costruttori si è dunque complicata, anche perché sui curvoni veloci ad ampio raggio di Losail, a meno di miraggi, la SF-24 dovrebbe essere inferiore alla MCL38, e potrebbe soffrire nuovamente la Mercedes. A tutto questo si aggiungono le nuove scaramucce tra Charles Leclerc e Carlos Sainz, successive a quanto accaduto nel finale di Las Vegas, che agitano e non poco le acque in casa Ferrari. Dopo le polemiche nel post-gara, emerge un team radio che scagiona lo spagnolo.

Ferrari, ecco la frase che assolve Carlos Sainz

Al giro numero 32 del Gran Premio di Las Vegas, la Ferrari ha richiamato Charles Leclerc per la seconda ed ultima sosta, pere montare un set di gomme Dure nuove. Subito dopo essere uscito dalla pit-lane, con pneumatici freddi come il ghiaccio, il monegasco si è ritrovato alle spalle uno scatenato Carlos Sainz, il quale lo ha attaccato senza troppi complimenti alla staccata di Curva 4, mettendosi a caccia della Red Bull di Max Verstappen.

L’episodio non è stato particolarmente gradito da Leclerc, che dopo la gara ha duramente attaccato il compagno di squadra per il comportamento tenuto, scatenando il solito, orrendo delirio social contro il nativo di Madrid, ormai un facile obiettivo di critiche ed offese per i fan boy di Leclerc. Tuttavia, armandosi di capacità di analisi, tutti dovrebbero riascoltare il team radio che è stato rivolto al figlio del due volte campione del mondo rally dal suo ingegnere di pista Riccardo Adami.

Nel momento del pit-stop di Leclerc, Adami ha detto a Sainz di non mettere pressione al monegasco, ma non gli ha espressamente chiesto di non superarlo: “Charles si sta fermando, non metterlo sotto pressione“, la frase pronunciata dall’ingegnere di casa Ferrari, ed oggettivamente, lo spagnolo non poteva far altro che attaccarlo considerando la gomma già in temperatura da diversi giri.