Andrea Iannone vuota il sacco sul suo futuro: ecco cosa sta succedendo

Andrea Iannone è pronto ad un futuro da protagonista in SBK. Svelati i suoi piani per la Ducati e il Mondiale.

Andrea Iannone è sicuramente uno dei più grandi rimpianti del motociclismo italiano. Talento allo stato puro, nel Motomondiale è sempre stato tra i rider più veloci, al punto che nel 2013 Ducati decise di puntare su di lui. Dopo diversi cambi di team nel 2019 era arrivato in Aprilia e proprio poco prima che la moto di Noale diventasse competitiva si è ritrovato squalificato per aver assunto una sostanza vietata.

Negli anni Iannone ha sempre spiegato di aver assunto quella sostanza involontariamente, purtroppo però il TAS di Losanna non ha voluto sentire ragioni e lo ha squalificato per 4 anni. Una punizione pesantissima che ne ha distrutto inevitabilmente la carriera.

Andrea Iannone parla del suo futuro

In questi anni però il rider di Vasto ha continuato ad allenarsi per farsi trovare pronto al suo ritorno in moto. Nel 2024 ha firmato con il team clienti Ducati di SBK, Team Go Eleven. In questa stagione il suo rendimento è stato davvero formidabile riuscendo a cogliere il podio subito alla prima uscita stagionale dopo 4 anni di purgatorio squalificato.

Sin qui si è reso protagonista di tante buone prestazioni al punto che si era parlato di lui anche in chiave futura per il team ufficiale Ducati. Iannone però come dimostrato dalle parole rese ai colleghi di GPOne, sembra avere le idee chiare su ciò che vuole davvero: “Non è facile, ma mi piacerebbe vincere un Mondiale”. Ricordiamo che ad oggi un solo italiano è riuscito a trionfare in questa categoria e stiamo parlando di Max Biaggi che con l’Aprilia ha vinto nel 2010 e nel 2012.

Il pilota di Vasto ha poi proseguito: “Avevo dato priorità ad andare nel team ufficiale Ducati, ma così non è stato. Vediamo come sarà visto che parlo con tutti”. Quindi a quanto pare il futuro sarà davvero ricco di sorprese a Iannone potrebbe decidere a questo punto anche di salutare Ducati per passare con un altro marchio.