Verstappen, altra mazzata per il campione: arriva la penalità, mondiale apertissimo

Per Max Verstappen il momento non è dei migliori, e dopo tre gare di fila senza vincere, scatta anche una pesante penalità.

Non è il momento migliore della carriera di Max Verstappen, il quale sta realizzando di non avere più la monoposto migliore a disposizione. Il campione del mondo ha ancora 76 punti di vantaggio su Lando Norris, il quale ha recuperato 8 lunghezze in Ungheria, mentre la McLaren, che ha scavalcato la Ferrari, è pericolosamente a -51 dalla Red Bull, con Sergio Perez che ormai fa una fatica terribile per entrare in zona punti, su una RB20 che non sente più sua da mesi.

Il team di Milton Keynes, dal momento in cui Adrian Newey non ha più seguito lo sviluppo, è entrato in un circolo negativo, e solo Verstappen, grazie a prestazioni monstre come quelle di Imola, Montreal e Barcellona, è riuscito a metterci una pezza. Anche l’olandese si è però riscoperto umano, come dimostrato dalla sua domenica da incubo a Budapest, nella quale ha forse esagerato riprendendosela duramente con la propria squadra. E le notizie negative non sono affatto terminate.

Verstappen, 10 posizioni di penalità in Belgio

La Red Bull si era presentata a Budapest dotando la vettura di Max Verstappen di un importante pacchetto di aggiornamenti, con un nuovo fondo, pance più grandi ed un cofano motore di nuova concezione, nel quale sono stati rimossi i famosi bazooka di ispirazione Mercedes. Tuttavia, il risultato è stato deludente, con l’olandese che si è lamentato in maniera molto marcata, affermando che gli upgrade non hanno dato quanto ci si aspettava, senza fare troppi giri di parole.

A tutto ciò si aggiunge un altro aspetto negativo, che si andrà a concretizzare nel week-end di Spa-Francorchamps, secondo quanto anticipato da “RacingNews365.com“. Super Max dovrà pagare una penalità di 10 posizioni in griglia, dal momento che verrà introdotto un nuovo motore a combustione interna, noto come ICE all’interno degli elementi della power unit. La parte elettrica, invece, non verrà toccata, con il campione che non dovrà scattare dal fondo.

Questo significa che Verstappen prenderà regolarmente parte alla qualifica, ma in caso di pole position, non partirà più avanti dell’undecimo posto in griglia. Super Max andrà in penalità per il terzo anno di fila in Belgio, e nelle occasioni precedenti, riuscì a vincere pur essendo partito 14esimo nel 2022 e sesto nel 2023. Visto che la Red Bull non ha più la superiorità del passato, sarà difficile vedere una rimonta di questo tipo anche in questa occasione.