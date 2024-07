Kawasaki, oltre 1.000 euro di sconto: l’offerta è imperdibile e sta per scadere

La Kawasaki ha deciso di mettere in promozione uno dei suoi modelli più amati, che ora sarà vostro spendendo poco. I dettagli.

Il mercato moto sta provando a rialzare la testa dopo anni complicati, ed i dati sul mercato italiano non fanno altro che far ben sperare i costruttori. La Kawasaki ha deciso di lanciare un’offerta notevole per l’estate, che riguarda uno dei suoi modelli più amati. Uno dei motivi della ripresa del settore sta proprio nelle tante promozioni che i vari brand hanno deciso di attuare, in modo da incentivare la clientela all’acquisto, e va detto che i risultati sono sotto gli occhi di tutti.

Le offerte riguardano prezzi più bassi, finanziamenti agevolati, ma anche omaggi e sconti notevoli su kit ed accessori, in modo da fornire all’acquirente tutto ciò di cui ha bisogno. Andiamo a scoprire, a questo punto, qual è l’offerta che la Kawasaki ha deciso di riservare al pubblico, su uno dei modelli più ambiti e che da poco si è rinnovato.

Kawasaki, ecco l’offerta per la Versys 650 MY24

Sul sito web “InMoto.it”, è stato dato ampio spazio alla promozione che la Kawasaki ha messo in atto per la Versys 650 MY 2024, vale a dire l’ultima evoluzione. L’offerta è partita lo scorso primo di luglio ed andrà avanti sino alla fine del mese di settembre, e ciò significa che resterà attiva per tutta l’estate, al contrario di quanto fatto dalla gran parte dei marchi rivali, che formulano promozioni dalla durata massima di soltanto un mese.

In particolare, per la Versys 650 da poco svelata c’è uno sconto notevole, dal momento che il suo prezzo scende da 8.690 a 7.640 euro, con tanto di IVA inclusa. Dunque, la riduzione è di ben 1.049 euro, ed è una promozione che è riferita al modello standard e che va a prendere il posto di quella valida sino al 30 di giugno scorso, che era riferita al kit tourer in omaggio. Di certo, anche questa volta la casa giapponese ha dato prova di estrema vicinanza ai suoi clienti.

La Kawasaki in questione è una moto molto apprezzata dai clienti, che è dotata di parabrezza regolabile, del display TFT a colori con connessione Bluetooth, ma anche di illuminazione a LED e del controllo di trazione KTRC. Dunque, per chi è interessato all’acquisto ci sono tutte le carte in regola per portare a casa un vero e proprio affare, e vi consigliamo di cogliere la palla al balzo e di portarvela a casa.