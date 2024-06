Auto, quanto costa il passaggio di proprietà? Tutto quello che c’è da sapere

Oggi vi parleremo dei costi e dei documenti necessari per il passaggio di proprietà di un’auto nel 2024. Scopriamo tutti i dettagli.

L’auto è un bene mobile e che deve essere registrato, e quando se ne acquista una usata, occorre effettuare la pratica del passaggio di proprietà, in modo da certificare la cessione della vettura dal suo proprietario precedente a quello nuovo. Ma qual è il modo migliore per non spendere troppo durante questa pratica? Secondo il sito web “Automobile.it“, occorre farlo in totale autonomia, in modo da poter spendere il meno possibile.

Infatti, ci sono due possibilità per farlo nel caso in cui il processo di compravendita avviene tra due privati. Si può scegliere di affidare il tutto ad un’agenzia di pratiche auto o di farlo autonomamente, ed è chiaro che, come già anticipato, la seconda opzione sia quella meno dispendiosa. Prima di entrare nel dettaglio, è bene specificare che si tratta, in ogni caso, di una procedura molto semplice, ed il prezzo può essere più o meno elevato in base a varie situazioni ed a come si sceglie di affrontarlo.

Auto, quanto costa il passaggio di proprietà nel 2024

Sul sito web sopracitato, sono stati resi noti diversi aspetti relativi al passaggio di proprietà di un’auto, e quella che interessa più di tutti è sicuramente il prezzo. I costi fissi, tra marche da bollo, competenze e tributi, sono pari ad 85,20 euro, ma è chiaro che non finisca qui. Vanno aggiunti i 150,81 euro di IPT, vale a dire la quota minima che si può spendere per la tassa provinciale di trascrizione, senza sovrapprezzi legati alla potenza delle singole auto.

Secondo quanto emerso, se si decide di effettuare questa pratica in totale autonomia, il costo minimo è pari a 236,01 euro per il passaggio di proprietà, ma è chiaro che gli importi possano variare. Invece, nel caso in cui si decida di rivolgersi ad un’agenzia, l’importo andrà a lievitare di parecchio, dal momento che occorrerà pagarla per il servizio che vi viene messo a disposizione.

Se doveste scegliere il passaggio di proprietà “Fai da te”, occorrerà recarsi alla Motorizzazione Civile o ad una delegazione Aci, ma anche presso il vostro Comune di residenza. In quest’ultimo caso, servirà acquistare una marca da bollo da 16 euro, e poi l’acquirente avrà 60 giorni di tempo per richiedere un nuovo certificato di proprietà al PRA, per poi aggiornare, presso la Motorizzazione, la carta di circolazione.