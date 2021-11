Vocabolario in inglese della F1

Così come in tutti gli sport, anche nella Formula 1 la lingua maggiormente utilizzata rimane l’inglese: idioma considerato ormai internazionale perché tra i più parlati al mondo. Non è certo un caso dunque se mentre si assiste ad una gara di F1 si sentono termini inglesi: piuttosto è strano non conoscerne il significato perché al giorno d’oggi questa è una lingua che anche noi italiani dovremmo masticare piuttosto bene. Inutile precisare, poi, che chiunque abbia intenzione di lavorare nell’ambito della Formula 1 debba dimostrare di conoscere l’inglese alla perfezione anche perché se così non fosse non riuscirebbe a comunicare praticamente con nessuno!

Oggi vedremo quali sono i vocaboli inglesi più utilizzati in tale ambito, ma prima è doveroso fare una precisazione. Questa è una lingua piuttosto facile ed esistono oggi alcuni corsi di inglese online che permettono di impararla in modo semplice e veloce. Vale la pena prendere in considerazione questa opzione se davvero si aspira a lavorare nel settore o semplicemente a capire per davvero il linguaggio utilizzato durante le gare. Leggere una lista di vocaboli infatti è assai riduttivo e poco utile, perché se è vero che alcuni termini vengono utilizzati più di frequente è altrettanto vero che il contesto in cui sono pronunciati può cambiarne completamente il significato.

I vocaboli inglesi più utilizzati nella Formula 1

Vediamo adesso quali sono i vocaboli inglesi maggiormente utilizzati durante le gare della Formula 1: quelle parole che bisogna conoscere per entrare veramente nel vivo della competizione.

Pit stop e pit crew

Uno dei termini inglesi più famosi e conosciuti nella Formula 1 è sicuramente “pit stop” che indica la pausa per il rifornimento ed il cambio gomme. Letteralmente, in inglese il vocabolo “pit” può avere molteplici significati ma in questo contesto specifico indica il “box” mentre “stop” è entrato ormai a far parte anche del nostro vocabolario e indica appunto la pausa. Nella postazione è sempre presente una squadra di meccanici che viene chiamata “pit crew”.

Grip

Un altro termine che si sente spesso pronunciare durante le gare di Formula 1 ma in generale in qualsiasi contesto motoristico è “grip”. La traduzione letterale dell’inglese di questa parola è “presa” e sta ad indicare, in questa circostanza, l’aderenza delle gomme sul suolo.

Blistering

Decisamente più complicato da comprendere è invece il termine “blistering” che capita spesso di sentir pronunciare durante una gara di Formula 1 ma che, a differenza dei precedenti, non è stato ereditato dalla lingua italiana. In realtà, se andiamo a vedere nel dettaglio il significato letterale di questo termine scopriamo che in inglese “blister” significa vescica, bolla. Cosa può avere a che fare dunque tutto questo con la Formula 1? Ecco che ancora una volta occorre considerare il contesto all’interno del quale viene pronunciata la parola, che fa riferimento agli pneumatici. Quando i tecnici parlano di “blistering” fanno infatti riferimento all’usura delle gomme, con il rischio che si formino delle bolle e che possano dunque scoppiare. Ecco svelato il significato di un altro termine inglese ampiamente utilizzato, che in altri contesti però indica tutt’altra cosa!