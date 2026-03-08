Xpeng P7+: la berlina elettrica cinese con intelligenza artificiale arriva in Europa a meno di 45.000 euro

Una berlina sinuosa che parla la lingua dell’AI e ti guarda come per dire: “pronto a ripensare l’auto?” La nuova Xpeng P7+ arriva in Europa con l’ambizione giusta e un dettaglio che fa rumore: promette emozione, tecnologia e accesso più facile del previsto.

La Xpeng P7+ è una berlina elettrica a linea lunga, cofano basso e coda pulita. Non cerca effetti speciali: lavora di sottrazione. Dentro, comandi essenziali e doppio schermo ben integrato. Il tocco che cambia tutto è il cervello digitale. Qui la intelligenza artificiale non è slogan: governa assistenza, percezione e interfaccia. L’auto ti ascolta, capisce il contesto, anticipa azioni comuni. Se ti sposti ogni giorno sugli stessi percorsi, memorizza abitudini e regola in automatico climatizzazione, profilo di rigenerazione, preferenze multimediali.

Il pacchetto di ADAS è tra i più completi oggi disponibili su un modello di questa fascia. Parliamo di assistenza alla guida in autostrada con centraggio di corsia preciso, cambio di corsia automatico dove consentito e gestione dolce dei sorpassi. Nei tratti urbani, le funzioni avanzate dipendono dalle omologazioni locali: alcune feature evolute (come la guida in città di prossima generazione) potrebbero arrivare gradualmente via aggiornamenti over‑the‑air. Il set di sensori include telecamere ad alta risoluzione e radar; l’eventuale presenza di lidar in Europa non è confermata e può variare per mercato.

Capitolo numeri

Sulle versioni oggi vendute nel Nord Europa, l’auto offre fino a circa 570 km di autonomia WLTP nelle configurazioni a trazione posteriore a batteria grande; gli allestimenti a doppio motore riducono l’autonomia ma spingono forte (l’AWD scatta da 0 a 100 in poco più di 4 secondi). La ricarica rapida in corrente continua supera i 170 kW di picco, con 10‑80% in poco più di mezz’ora in condizioni ottimali. Questi valori derivano dall’attuale P7 europea; la sigla “P7+” indica un’evoluzione che potrebbe affinare software, efficienza e interni. Dati finali per la versione italiana non sono ancora pubblici.

Xpeng mira a un prezzo d’attacco sotto la soglia psicologica: P7+ in Europa a meno di 45.000 euro nella configurazione base. L’azienda ha comunicato l’obiettivo, ma il listino italiano definitivo non è stato ancora ufficializzato. La disponibilità in Italia è indicata come “prossima”: rete commerciale, pacchetti di garanzia e servizi sono in definizione. Anche l’integrazione con la rete di ricarica in roaming (tramite app dedicata) è prevista, con partner da confermare per il nostro mercato.

Perché con questa cifra la P7+ entra nel territorio di Tesla Model 3, BYD Seal e Hyundai Ioniq 6. Ma porta una lettura diversa: un focus spinto sul software e su un’ergonomia digitale che sembra nata in casa tech, non in una fabbrica tradizionale. L’infotainment è veloce, l’assistente vocale naturale, le app di bordo si aggiornano spesso. E non è solo comfort: gestione termica attiva della batteria, pianificazione intelligente della ricarica in base al traffico, pre‑condizionamento automatico vicino alle colonnine rapide.

Di notte, la P7+ scivola silenziosa e il sistema anticipa la curva con il fascio fari; in coda, l’auto abbassa lo stress con un cruise attento, che frena e riparte in modo umano, non “robotico”. Dettagli che, dopo una settimana, fanno la differenza. Restano domande legittime: copertura dell’assistenza nelle province, tempi di consegna, valore residuo. Sono aspetti che Xpeng dovrà chiarire prima delle prime immatricolazioni italiane.