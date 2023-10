FIAT, arriva un nuovo SUV? Guardate che spettacolo questo bestione

La FIAT sta pensando a tanti nuovi modelli, ed oggi vi mostreremo una vera e propria belva. Ecco le sue caratteristiche.

In casa FIAT quello odierno è un periodo ricco di novità, come sta accadendo quasi per tutti i marchi. La crisi del settore automotive ha obbligato tutti a rivedere forme di acquisto e design, e la casa di Torino sta lavorando duramente su quelli che sono i modelli che arriveranno a breve, che sono davvero molto diversi tra di loro.

La Panda attesa per l’11 di luglio del prossimo anno è sicuramente quello più atteso, ma la FIAT guarda già oltre ed anche a mercati diversi dal nostro. In arrivo c’è infatti un super SUV, che oggi andremo ad introdurre, e che forse arriverà presto anche dalle parti nostre.

FIAT, ecco come potrebbe essere la nuova Fastback

Chi conosce bene il marchio FIAT, sa benissimo che questo marchio non punta solamente sul nostro mercato. Infatti, la casa di Torino ha sempre investito su quello brasiliano, ed ora è pronta una grande novità, ovvero il nuovo SUV Fastback, ovvero la macchina più venduta in quella parte del mondo.

Si tratta di un’auto di grande successo, che ora si è rinnovata, e che è stata anche descritta nel video postato in basso, caricato sul canale YouTube “Manhoub 1“. L’auto è un SUV-Coupé, con il tetto che scende in maniera molto armonica verso la parte posteriore, e c’è da dire che le sue forme sono davvero molto gradevoli.

Molto interessante la versione Turbo 200 con il cambio automatico, che è già disponibile nella gamma 2024. Disponibile con essa il pacchetto Multimidia 10″, con l’obiettivo di offrire al cliente un’ottima esperienza di intrattenimento, ed in generale, gli interni sono davvero spaziosi e molto ricchi, oltre alla grande varietà di allestimenti che offre l’imbarazzo della scelta.

A disposizione, infatti, Audace, Impetus e Limited Edizion Powered by Abarth, che aggiunge sempre quel tocco di sportività in più. Per la FIAT Fastback si parla anche di un possibile futuro in Europa, dal momento che il successo in Brasile non ha lasciato indifferenti i vertici del gruppo Stellantis.

Al contrario di quanto sta accadendo sulle creature pensate per l’Europa, non ci sono versioni elettriche a disposizione, dal momento che in Brasile questa è una tecnologia che non viene praticamente usata. Nel video che abbiamo postato, potete godervi le forme di questo splendido modello che è davvero notevole.