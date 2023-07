Dove costano meno le Smart? La scoperta vi lascerà senza parole

Le Smart sono vendutissime in Italia. In Europa, in particolar modo, le piccole city car sono state accolte sul mercato con grande entusiasmo, sin dalla prima gen.

La Smart ha stravolto i canoni classici della mobilità urbana con un concetto rivoluzionario di abitacolo a due posti. La Fortwo ha riscosso un successo clamoroso. Nel corso del tempo la gamma si è allargata sempre più, passando a vetture sportive, alternative a quattro portiere per più passeggeri e persino il recentissimo primo SUV della gamma chiamato, non a caso, numero 1.

Rispetto a tante altre case costruttrici la Smart ha il vantaggio di potersi lanciare nella transizione elettrica con una idea di city car già collaudata. Nel traffico delle grandi città auto piccole, scattanti e ideali per trovare parcheggio avranno ancora più brio con le batterie agli ioni di litio, senza accusare patemi in ordine allo stile di guida nei tratti misti. Il problema se lo dovranno porre quelle case costruttrici che producono berline, sportive e veicoli ad alte prestazioni.

Chi sceglie una piccola utilitaria per destreggiarsi nelle anguste strade di citta, di sicuro, non pone l’accento sull’handling della vettura. Del resto le prime Smart erano, semplicemente, microcar adatte a portare due persone da un punto A ad un punto B.

La genialata fu costruire intorno alla cellula crash box, capace di garantire solidità e affidabilità, una carrozzeria glamour e personalizzabile. Grazie alle idee di Tomforde e all’appoggio della Swatch, la Mercedes fece bingo. Nacque la moda della Smart in Europa e le grandi città, iniziarono, a riempirsi di Fortwo.

Dove pagare meno una Smart

Dal 1998 ad oggi ne sono successe di novità nel mondo e nell’industria dell’Automotive. 25 anni fa c’erano ancora tantissime famiglie italiane che potevano consentirsi l’acquisto di una seconda auto. Chi viveva in grossi contesti urbani e aveva l’esigenza di praticità non ebbe, particolari, perplessità nella scelta di una Fortwo.

Milioni di persone scelsero la piccola Smart per ragioni di micro grandezze, sebbene il prezzo non era così economico. A Roma ci fu un boom, liberando spazio e rendendo più facile la vita per tanti cittadini capitolini. Il segreto della Smart, oltre alle piccole dimensioni, ruotava anche intorno al glamour. I pannelli delle portiere erano scambiabili e l’abitacolo era caratterizzato da diversi elementi tondeggianti che resero, la prima gen, anche un pizzico sportiva.

Nelle successive serie le Smart iniziarono ad aumentare di dimensioni, puntando ad un abitacolo più confortevole e un bagaglio più spazioso. L’ultima Smart, prodotta anche in salsa elettrica, è diventata una utilitaria più vicina a dei canoni comuni del segmento A. Non è un caso che oggi spopolano numerose Fortwo anche in autostrada. Sono divenute vetture multitasking ed anche confortevoli per qualche gita fuori porta.

In Europa, solitamente, le vetture si pagano meno in Germania. In media costano, sul mercato dell’usato tedesco, circa un 10% in meno e all’incirca il 6% in meno in Spagna. Vi ricordiamo che dietro le Smart c’è il potente gruppo teutonico della Mercedes che potrebbe rendere possibile un risparmio oggettivo acquistandola in Germania.