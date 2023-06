Campione truffato: costretto a restituire la sua auto, ma non è la cosa più grave

Uno dei più noti campioni del mondo del calcio è stato truffato e per questo motivo ha dovuto restituire la sua auto molto costosa.

Quando ci si trova in un’ambiente così conosciuto e sotto le luci della ribalta come il calcio è molto facile entrare in contatto con dei personaggi poco raccomandabili. Chi lo sa molto bene è Gonzalo Higuain, uno degli attaccanti più amati in Serie A.

Dopo le sue innumerevoli reti con il Real Madrid, il campione argentino ha scelto la Serie A per imporsi in Italia. Napoli è stata indubbiamente la sua esperienza migliore, ma anche con la Juventus ha regalato grandi momenti ai bianconeri.

Con il Milan le cose non sono invece andate nel modo migliore, ma alla fine il Pipita i suoi gol li ha sempre segnati. Come gran parte dei calciatori è stato sempre attratto dalle belle automobili e una di queste era la Bentley Continental GT. Un gioiello con un motore W12 da 6000 di cilindrata e con 659 cavalli che le permettono di volare fino a 335 km/h.

Straordinario anche l’accelerazione, considerando come si tratti di una vettura tutt’altro che leggera. La Bentley in questione è in grado di passare da 0 a 100 km/h in soli 3,6 secondi, ma il suo prezzo di partenza è di 325 mila Euro.

Perfino per chi guadagna diversi milioni di Euro all’anno come Gonzalo Higuain si tratta di una cifra davvero esorbitante, ecco perché l’argentino ha provato a risparmiare qualcosa, ma è proprio vero che le scorciatoie alla fine non portano a nulla di buono.

Higuain perde la sua Bentley: la Procura di Genova scopre la truffa

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Gonzalo Higuain era entrato in contatto con un’associazione che si occupava di vendere automobili online. Per una Bentley Continental GT si è accorto di questa grande offerta che non poteva non essere colta e allora l’ha subito fatta propria.

Non è stato l’unico giocatore a cadere in questa trappola che permetteva di comprare auto di lusso a poco prezzo. La Procura di Genova infatti ha dovuto sequestrare anche le macchine dei calciatori Rincon e Laxalt. La magistratura ha indagato e i colpevoli sono individuati nelle persone di Umberto Nattino, Angela Rosa Cadenasso, Gabriella Sacco, Fabio Praticò, Dora A. e Andrea Solaro.

Questa truffa consisteva nell’emettere delle fatture false in modo tale da poter evadere il fisco. Gran parte delle trattative estere venivano inoltre portate avanti da dei prestanome e dunque si è ben presto risalito alla truffa.

Ovviamente Higuain non c’entra niente con questa vicenda, ma purtroppo per lui la sua auto di lusso è andata persa per sempre. La prossima volta non abbiamo dubbi sul fatto che si recherà direttamente a una concessionaria Bentley.